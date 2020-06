Atualização de consistência no texto das cartas na Atualização 1.4 de Legends of Runeterra

Verificar a sintaxe e manter a consistência entre todos os textos de cartas exclusivos em Legends of Runeterra é uma tarefa sem fim quando um jogo tem mais de centenas de cartas e novas adições frequentes. Mas a equipe de desenvolvimento do LoR planeja enfrentar casos mais extremos de inconsistências com a Atualização 1.4.

Embora parte do texto das cartas da coleção esteja sendo atualizado mais por questões de consistência, as alterações ajudarão os jogadores a entender melhor os momentos exatos e a mecânica.

Aqui estão todas as alterações e exemplos de cartas que receberão essa atualização de clareza.

Consistência de usos diferentes (“fugaz”, “eu vejo”, “criar”, “embaralhar”). – Encontrados em cartas de Bilgewater e Piltover e Zaun.

Troca de “próxima rodada” por “início da próxima rodada” para indicar melhor o momento exato. – Encontrado em Atirar Mudas.

Consistência de “Inimigos” vs. “o Nexus inimigo”. – encontrada no Super Mega Míssil da Morte!

Troca de numerais escritos pelo número sempre que possível. – encontrado no Poro Saqueador.

Nas cartas (colecionáveis e não colecionáveis) abaixo, o texto das regras foi modificado para ficar mais claro e/ou consistente:

Agente de Apostas da Arena | Armadilheiro Avarosiano | Lado a Lado | Pacto dos Jurados de Sangue | Formação Aciária | Laço Fraterno | Mecânica Chefe Zevi | Raxinim Grandona | Golpe Orquestrado| Encrenca em Dobro | Centelha Final | Jinx (nível 2) | Lee Sin (ambos os níveis) | Lux (nível 2) | Obra-prima | Escolha uma Carta | Poro Saqueador | Malandro da Sinuca | Barril de Pólvora | Atirar Mudas | Sejuani (nível 2) | Senna, Sentinela da Luz | Shen (ambos os níveis) | Manter a União de Shen | Manter a União | Super Mega Míssil da Morte! | Contos Fantásticos | O Leviatã | O Imortal | Escolha uma Carta de Twisted Fate | Twisted Fate (nível 2) | Vi

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 23 de junho.