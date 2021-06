Atualização 2.9.0 de Legends of Runeterra traz enfraquecimentos para Azir/Irelia e fortalecimentos para Taliyah/Malphite

Com Azir e Irelia sendo enfraquecidos, os Observadores podem surgir no horizonte.

A atualização 2.9.0 de Legends of Runeterra chegará hoje, 2 de junho, trazendo quatro mudanças para cartas acima e abaixo no desempenho nas ranqueadas.

Como a segunda atualização após o lançamento de Guardiões dos Ancestrais, a última atualização visa enfraquecer o a combinação de Azir e Irelia, que tem sido um deck popular, ao mesmo tempo em que reforça Taliyah e Malphite, dois dos campeões mais fracos que encontram dificuldades em metas recentes.

Além de apresentar as alterações nas cartas, a Riot discutiu seus objetivos para atualizações de design de balanceamento e forneceu mais informações sobre como decide quais cartas atualizar e por quê. Já que os jogos de cartas são notoriamente difíceis de equilibrar, a Riot disse que usa modelos de dados complexos em vários aspectos, como uso de carta por região, taxas de vitória, decks, desempenho contra decks específicos, classificação de jogadores, disparidade de taxas de vitória e muito mais. A Riot também pesquisa a comunidade regularmente para ver como o jogador está se sentindo em relação ao meta, além dos números brutos coletados.

Em vez de explodir várias cartas problemáticas de uma vez, a Riot espera liderar com pequenas mudanças para que danos colaterais possam ser evitados e decks que não precisam de ajustes finos não sejam atingidos também. A equipe de design de balanceamento também espera que os jogadores encontrem novas maneiras de evoluir o metagame sem interferir com muito design de balanceamento, permitindo que a comunidade potencialmente encontre respostas com novos estilos de jogo e soluções. A Riot teme que, se mudar muitas cartas muito rapidamente e com muita frequência, o processo de descobrir esse quebra-cabeça não permitirá que a comunidade mude o meta por conta própria, sem a necessidade de um design de balanceamento.

Riot compartilhou que certas cartas são difíceis de decidir sobre como ou quando mudar (Azir e Irelia como um exemplo direto e recente), enquanto algumas cartas, como Taliyah e Malphite, são muito mais fáceis de escolher quando fortalecer.

Além das mudanças nas cartas, a Riot está trazendo atualizações massivas para o Laboratório das Lendas e mudanças de qualidade de vida para o mais novo laboratório Fila em Dupla. As mudanças no Laboratório das Lendas adicionam cinco novos campeões à lista e 18 novos poderes para escolher, então os jogadores terão que gastar seu tempo para aprender todo o novo conteúdo.

Uma mudança importante que afetará como você pode jogar com seus amigos é que o jogo entre amigos não é mais suportado. Com base no texto atual fornecido, parece que não há chance de ele retornar agora. Mas a Riot indicou que haverá mais recursos sociais futuros pelos quais esperar.

Aqui estão todas as notas importantes da atualização 2.9.0 do LoR.

Atualizações de Cartas

Campeões

Taliyah (Nível um e dois)

Estatísticas base: Nível 1: 2 | 4 → 3 | 5. Nível 2: 3 | 5 → 4 | 6.



Malphite (Nível um)

Requisito para subir de nível: Você invocou Monumentos equivalentes a 12+ de Mana. → Você invocou Monumentos equivalentes a 10+ de Mana.

“Taliyah e Malphite estão com dificuldade para se encaixar no meta. Gostamos da essência do deck, e esses fortalecimentos dão mais poder aos Campeões sem alterar muito seus arquétipos. Taliyah deve ficar um pouco mais resistente e Malphite deve subir de nível de forma mais consistente.”

Seguidores e feitiços

Lâmina Florescente

Custo: 4 → 5.

Estatísticas base: 3 | 3 → 4 | 3.

Marechal Inspiradora

Custo: 5 → 6.

Estatísticas básicas: 4 | 5 → 4 | 6

“Já ficou bem claro que o deck de Irelia e Azir está forte demais. Decidimos focar as alterações na Marechal Inspiradora e na Lâmina Florescente para garantir que se concentrem neste deck. Queremos reduzir a quantidade de efeitos colaterais em outros decks, como Azir Queimadura e Azir/Lucian, os quais consideramos benéficos para o jogo. Esse deck específico ficará sob observação, e nós continuaremos a analisar o desempenho dele ao longo do tempo.”

Laboratórios

A Atualização 2.9.0 traz novos Campeões, novos poderes e outras novidades para o Laboratório das Lendas!

Novos Campeões iniciais adicionados: Irelia, Zilean, Malphite, Lissandra e Fizz foram adicionados ao elenco de Campeões iniciais. Ganhe um verso de carta de Malphite ao concluir uma série com cada um deles!

Irelia, Zilean, Malphite, Lissandra e Fizz foram adicionados ao elenco de Campeões iniciais. Novos Campeões auxiliares adicionados : Sejuani, Leona, Yasuo e Viktor foram adicionados como Campeões que podem ser usados durante a série.

: Sejuani, Leona, Yasuo e Viktor foram adicionados como Campeões que podem ser usados durante a série. Mais poderes! : 18 novos Poderes adicionados – 10 Comuns, 5 Raros e 3 Épicos.

: 18 novos Poderes adicionados – 10 Comuns, 5 Raros e 3 Épicos. O deck de Taliyah foi atualizado.

Mudanças na Fila em Dupla e em Despojos Divididos:

Mais Consistência nos Decks! Agora, os jogadores podem trazer 0-2 decks com eles em vez de 0-3, então, eles sempre verão quaisquer decks que trazem como opções.

Agora, os jogadores podem trazer 0-2 decks com eles em vez de 0-3, então, eles sempre verão quaisquer decks que trazem como opções. Entrando na Fila: Os jogadores poderão adicionar a dupla como amigo se estão na fila solo

Diversos

Como anunciado nas Notas da Atualização 2.7.0, a partir da Atualização 2.9.0, o Desafio Amistoso entre blocos diferentes não estará mais disponível:Com o crescimento de LoR, nos deparamos com desafios decorrentes de tecnologias ultrapassadas. O Desafio Amistoso entre blocos diferentes é um ótimo exemplo disso, pois atualmente ele consome alguns recursos dos quais precisamos para desenvolver funcionalidades bem interessantes para o LoR. Teremos mais informações sobre os recursos sociais do LoR no futuro.

A Prorrogação foi ajustada em partidas de melhor de 3. Agora, durante a Prorrogação, os jogadores têm aproximadamente 25 segundos para concluir o turno.

Correções de bugs

Corrigido um bug visual que ocorria na inspeção das cartas da Coleção ao tentar comprar cartas ou itens prismáticos.

Corrigido um problema que fazia com que os nomes das skins ficassem mal formatados em alguns idiomas.

Corrigido um problema que duplicava os critérios de conclusão de uma Missão.

Agora Areias Videntes concede -2/-0 ao inimigo mesmo que o jogador que a conjurou não possa Prever.

Agora Escudo de Feitiço bloqueia corretamente Areias Videntes.

Agora Irelia deve criar corretamente Surto da Lâmina na mão ao atacar no turno em que sobe de nível.

Corrigido um problema que, às vezes, fazia com que os Campeões com Barreira mostrassem a palavra-chave errada.

Give It All agora aumenta corretamente o Poder dos aliados com Poder negativo.

Arma Lunari não deve mais fazer com que os feitiços se sobreponham na região da conjuração.

Abismo Uivante não deve mais acionar incorretamente as animações de Profundezas e Disco Solar.

Abismo Uivante não deve mais criar cartas invisíveis na mão.

Corrigido um problema que fazia com que Pacto Vermelho de Vladimir causasse dano aos aliados à sua esquerda se fosse removida do combate antes do efeito.

Como parte do nosso esforço contínuo para melhorar a consistência do texto, fizemos várias melhorias no texto de todo o jogo.

Você pode experimentar o Laboratório atualizado e o novo meta quando com a atualização 2.9.0.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 01 de junho.