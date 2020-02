Atualização 0.9.0 de Legends of Runeterra: notas e atualizações completas

A primeira atualização de cartas do beta aberto de Legends of Runeterra, o novo jogo de cartas digitais da Riot Games, traz ajustes para campeões, seguidores, feitiços, XP, recompensas de expedições e muito mais.

Aqui estão as notas completas da atualização da atualização 0.9.0 de LoR.

Campeões

Lux (nível um)

Poder: 3 → 4

Vida: 4 → 5

A linha de status mais fraca de Lux tornou um pouco difícil usá-la como um pino central, de acordo com Riot. Aumentar suas estatísticas ajudará sua capacidade de permanecer como um mecanismo e agir como uma ameaça significativa por conta própria.

Lux (nível dois)

Poder: 4 → 5

5 Vida: 5 → 6

Yasuo (Nível Dois)

Subir de nível: Você Atordoa ou Retorna 6+ unidades → Você Atordoa ou Retorna 5+ unidades

Enquanto testava as mudanças de Ionia internamente, Riot descobriu que Yasuo estava sofrendo dificuldades devido a mudanças destinadas a decks Elusive e de fortalecimentos de mão. O Inspiring Mentor foi uma das melhores cartas para usar ao aumentar o nível do Yasuo, e junto com o Deny forneceria proteção essencial (extremamente importante com uma estratégia focada em Yasuo).

Seguidores e feitiços

Back to back

Custo: 5 → 6

O Back to Back pode ser uma grande artimanha de combate superexplosiva e veloz que muitas vezes deixa os oponentes sem rotas de fuga. A Riot gosta desse tipo de efeito, mas uma carta tão surpreendente precisa de um custo mais alto.

Crimson Curator

Custo: 2 → 3

Os decks de “Battle Scars” tiveram um desempenho inferior e a região de Noxus está se sobressaindo demais. Melhorar o Crimson Curator deve aumentar as opções e a viabilidade desses decks.

Deny

Custo: 3 → 4

Deny saiu da lista de observação e foi para a lista de mudanças depois de rigorosos testes e discussões internas. Embora existam bons argumentos para a existência de Deny por 3 de Mana, no final das contas ela mostrou que sua prevalência prejudica o meta, limitando muito as opções de cartas viáveis.

Inspiring Mentor

Vida: 1 → 2

2 Texto antigo: Jogar: Dê +1|+1 a um aliado na mão

Novo texto: Jogar: Dê +1|+0 a um aliado na mão

Inspiring Mentor estava deixando os decks de Ionia muito eficientes e resistentes, pois os atributos concedidos à unidade fortalecida muitas vezes a protegiam em excesso, deixando-a fora do alcance de uma remoção de custo semelhante. Combinar Inspiring Mentor com um ou até dois Navori Conspirators com 4|3 era uma jogada muito poderosa dada a sua consistência. Com essa mudança, a Riot garante que uma fraqueza intencional das unidades Elusive, sua pouca Vida, possa ser mais explorada.

Jewelled Protector

Poder: 3 → 4

4 Saúde: 3 → 4

A transferência de poder de Mentor para Protector (e partes mais avançadas da partida) deve aumentar as opções de montagem de deck e dar aos oponentes mais chances de reagir ou de traçar seus próprios planos.

Kinkou Lifeblade

Vida: 3 → 2

Uma das fraquezas intencionais dos decks Elusive é que os decks rápidos podem conseguir competir com eles, pois as unidades Elusive são naturalmente menores e menos econômicas. Kinkou Lifeblade costumava anular o que deveria ser uma fraqueza fundamental do deck, então vamos ajustar seus atributos para reduzir o poder de bloqueio e facilitar a reação dos decks inimigos.

Commander Ledros

Custo: 8 → 9

9 Poder: 8 → 9

Uma carta que faz tanto deveria ter um custo de oportunidade mais alto e permitir que os oponentes tivessem chances de ganhar antes e depois de ela aparecer no tabuleiro. A Riot vai aumentar seu custo para 9, o que não apenas atrasa a chegada de Ledros, mas também reduzirá sua flexibilidade quando ela for conjurada novamente.

Blade of Ledros

Texto Antigo: Corte a Vida do Nexus inimigo pela metade.

Novo Texto: Corte a Vida do Nexus inimigo pela metade. O valor é arredondado para cima.

Rhasa, the Sunderer

Custo: 7 → 8

Scuttlegeist

Palavras-chave: Nenhuma → [Fearsome]

Tortured Prodigy

Poder: 3 → 4

Wraithcaller

Palavras-chave: [Fearsome] → Nenhuma

Em observação

Fearsome e Controle estão na lista de observação dos desenvolvedores de LoR como possíveis problemas. Nenhuma alteração foi feita durante a atualização do beta aberto.

Clareza

As unidades com efeitos que permitem reações do oponente agora têm um ícone “Skills” ao lado de “Play” ou de “Attack” no texto da carta. Passe o mouse sobre o ícone para ver uma dica flutuante que explica que essa Habilidade permite ao oponente reagir antes de resolver.

As unidades com efeitos que não permitem reações do oponente não terão esse ícone.

Agora as cartas criadas têm uma dica flutuante que diz aos dois jogadores quem as criou.

Arquétipos de expedições

Demacian Steel

Adicionada: Chain Vest

Battle Scars

Adicionadas: Might, Alpha Wildclaw

Removidas: Blood for Blood, Bull Elnuk

Suit Up

Adicionada: Bull Elnuk

Removida: Alpha Wildclaw

Shroom and Boom

Adicionadas: Assembly Bot, Statikk Shock, Plaza Guardian

Removidas: Academy Prodigy, Chempunk Shredder, Get Excited!

Melhoria na lógica de troca de Shopkeeper.

EXP e recompensas de Expedições

Menos EXP ao final da Provação:

0 vitórias: 100 → 50

1 vitória: 300 → 150

2 vitórias: 500 → 250

3 vitórias: 700 → 400

4 vitórias: 900 → 600

5 vitórias: 1200 → 800

6 vitórias: 1500 → 1000

7 vitórias: 2000 → 1500

Redução dos ajustes de EXP para vitórias diárias no PVP. Agora os jogadores receberão mais EXP quando tiverem muitas vitórias no PVP em um dia, e sempre receberão pelo menos 100 de EXP por vitórias no PVP do modo “Constructed”. EXP base por vitória em PvP: 200 Normal / Ranqueadas, 100 nas Expedições (sem alterações)

1-10 vitórias: EXP total (sem alterações)

11-15 vitórias: -50 de EXP → EXP total

16-20 vitórias: -100 de EXP (sem alterações)

21-30 vitórias: -150 de EXP → -100 de EXP

31+ vitórias: -200 de EXP → -100 de EXP

Agora o Desafio Amistoso concede 100 de EXP pelas primeiras 5 vitórias e 0 de EXP depois disso.

Agora o Desafio Amistoso concede 0 de EXP por derrotas e empates.

As partidas do Desafio Amistoso não contam mais para as vitórias/derrotas do PvP diário, nem para o bônus das primeiras vitórias do dia. Elas continuam contando para o progresso das missões.

Agora a recompensa de Expedições por 6 vitórias é composta por 1500 Fragmentos (eram 1000), uma carta de Campeão aleatória e um Baú de Ouro (sem alterações).

Agora a recompensa de Expedições por 7 vitórias é composta por 3000 Fragmentos (eram 3500) e uma cápsula de Campeão (sem alterações).

Opções de FPS no PC

Adicionamos uma opção de FPS no menu configurações somente no PC. O menu suspenso tem três configurações: 30/60, 60, 60+



Diversos

Melhorias na Montagem de DeckAgora a curva de Mana indica o número de cartas para cada custo.

Corrigido um erro em que o texto “MAX” não aparecia quando a quantidade de cartas alcançava o máximo.

A importação e a exportação de decks agora copia de/para a área de transferência do aparelho.

Pequeno aperfeiçoamento visual e melhorias de legibilidade.

Visual do tabuleiroCorrigimos uma textura de grama repetida no tabuleiro de Summoner’s Rift.

Reduzido e simplificado a intensidade do efeito de reflexo de lente no tabuleiro de Demacia.

Corrigido problemas ocasionais de iluminação quando certos feitiços eram resolvidos nos tabuleiros das facções.

Agora os jogadores que usam versões antigas do cliente verão uma mensagem pedindo para reiniciar e atualizar o cliente, e só poderão entrar na fila depois da atualização.

Agora os ranques do tier Mestre estão mais fluidos, pois se baseiam no desempenho dos jogadores Mestre entre si (correção lançada anteriormente).

As recompensas que podem ser resgatadas nos percursos das regiões agora estão indicadas mais nitidamente.

O tamanho das Atualizações foi reduzido.

Melhorias de estabilidade no Desafio Amistoso.

Agora a Loja exibe um distintivo quando há conteúdo novo disponível.

Atualizadas as mensagens sobre manutenção no cliente para que ficassem mais claras.

Correções de erros

Os jogadores não devem mais ficar presos na tela de carregamento ao sair do League of Legends enquanto estiverem conectados ao LoR.

Os jogadores não ficam mais presos na tela de carregamento quando estão logados no LoR e fazem logout do League of Legends.

Os jogadores que fazem login no LoR usando diferentes aparelhos terão menos problemas.

Corrigidos problemas que faziam com que as missões de região não progredissem como esperado.

Corrigidos problemas raros em que os jogadores não recebiam EXP depois das partidas.

Um enfraquecimento PESADO nos acumuladores de APM: Os jogadores não podem mais descartar a mesma carta para várias Spinning Axes mandando rapidamente uma atrás da outra (correção lançada anteriormente).

Agora, quando Anivia é invocada de um deck, ela sobe de nível corretamente se as condições forem atendidas.

Os jogadores não ficarão mais presos em “Conectando” se o oponente se desconectar durante o carregamento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 17 de fevereiro.