A Riot atualiza os ganhos de experiência para um jogador em Legends of Runeterra

A atualização mais recente do Legends of Runeterra, 2.1.0, adicionou uma experiência de um jogador inteiramente nova em seu modo de laboratório.

No 13º experimento, Laboratório das Lendas, os jogadores enfrentam vários oponentes de IA aumentando em poder ao longo do tempo na forma de um clássico rogue-like. Mas em uma mudança não documentada que aconteceu um dia após o lançamento da atualização 2.1.0, os jogadores dentro da comunidade notaram que os ganhos de experiência foram enfraquecidos em comparação com jogar conteúdo para um jogador no passado.

Para a consternação de muitos jogadores que gostaram da capacidade de experimentar o jogo em um ambiente não-JVJ, a Riot fez uma segunda atualização que equilibrou as mudanças iniciais para ser mais justo. Riot Exis, chefe de engenharia de LoR e chefe da equipe de Laboratórios, detalhou essas novas mudanças no Twitter que permitem aos jogadores ver ganhos de experiência regulares novamente.

Agora, sempre que você jogar o Laboratório das Lendas, os jogadores ganharão 200 de experiência para suas primeiras 18 vitórias no dia, o que é igual a duas corridas de Laboratórios bem-sucedidas, com cada vitória após as 18 iniciais do dia concedendo apenas 50 de experiência. Além desses ganhos atualizados, os jogadores agora podem completar seus bônus de “Primeiras Vitórias do Dia” nesta experiência mais uma vez.

Os jogadores têm até 24 de fevereiro para experimentar o Laboratório das Lendas e reivindicar seus oito ícones antes que ele tenha a chance de ser alterado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 06 de fevereiro.