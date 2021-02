9 novas cartas de Shurima reveladas para a expansão Ímperio dos Ascendentes de Legends of Runeterra

Após a revelação de Taliyah para a próxima expansão de Legends of Runeterra, Império dos Ascendentes, a Riot está adicionando mais monumentos ao jogo.

O desenvolvedor, em parceria com a Mobalytics, mostrou nove novas cartas colecionáveis ​​da região de Shurima: Tecepedras, Pedra Esculpida, Vigilante do Sai, Pedregurso Hibernado, Naturalista do Deserto, Pináculo de Sal, Saltador de Pedras, Terra Desfiada e Ampulheta Ancestral.

Tecepedras é um feitiço Épico de um de mana com velocidade Súbito que mostra três diferentes Monumentos aleatórios de qualquer região que você possa pagar com seu mana atual após lançar. Depois, você seleciona um para adicionar à sua mão. Pedra Escupida é um feitiço Súbito de um de mana comum que dá a uma unidade aliada um aumento temporário de + 1 / + 1. Este impulso é aumentado para + 3 / + 1 se você invocou um Monumento em qualquer ponto durante o jogo.

Vigilante do Sai é uma unidade comum de três de mana com 2/4 e uma habilidade de jogar que o faz usar a nova palavra-chave, Prever. Se você selecionou um Monumento com a habilidade dela, ela ganha a palavra-chave Elusivo. Pedregurso Hibernado é um Monuento comum de custo dois com uma contagem regressiva de três. Após a contagem regressiva chegar em zero, o Monumento se obliterará para invocar um Pedregurso Ranzinza com 5/4 de estatísticas de combate.

Naturalista do Deserto é uma unidade rara de quatro de mana com 2/4 que possui uma habilidade de Jogar para destruir um Monumento. Se você destruiu sua própria carta com o efeito dela, um Pedregurso Ranzinza será invocado.

Pináculo de Sal é um Monumento comum de quatro de mana com uma contagem regressiva de dois. Assim que o tempo apropriado passar, um Pedregurso Ranzinza será invocado. O Pináculo de Sal também tem uma habilidade extra que concede + 2 / + 2 ao aliado mais forte se você invocou quatro Monumentos durante o jogo.

Saltador de Pedras é uma unidade comum de dois de mana com 3/1 e a capacidade de invocar um Monumento Areias Instáveis para o seu tabuleiro quando ele é invocado. Terra Desfiada é um feitiço Raro Súbito de três de manas que invoca duas Areias Instáveis e compra uma carta para você.

Areias Instáveis é um Monumento que serve essencialmente como uma armadilha. Ele permanece no tabuleiro até que seu oponente invoque uma unidade. Depois disso, Areias Instáveis se destruirá para conceder Vulnerável ao oponente invocado permanente.

Finalmente, Ampulheta Ancestral é um feitiço Raro de dois de mana que oblitera um aliado e invoca uma Estátua de Estase em seu lugar. A Estátua de Estase é um monumento com uma contagem regressiva de um. Assim que o turno terminar, uma cópia exata do aliado Obliterado será invocada em seu lugar.

Efeitos no Meta

Além de ser o feitiço de campeão de Taliyah, Tecepedras é uma carta interessante que pode servir como um preenchimento de curvas e ajudá-lo a encontrar cópias extras de Monumentos que você tentaria usar em seu deck.

Aqui estão todos os Monumentos que podem ser encontrados através do Tecepedras agrupados por seu custo de mana:

Um mana

Disco Solar Soterrado

Preparativos Ancestrais

Dois mana

Pedregurso Hibernado

Nascente Estelar

Preservário

Três mana

Fundição de Núcleos Hex

Monastério de Hirana

A Grande Praça

O Lar das Cicatrizes

Docas da Matança

Quatro mana

Pináculo de Sal

O Templo Velado

Cinco mana

Arena de Noxkraya

Topo do Targon

A Universidade de Piltover

Criptas de Helia

Sete mana

O Abismo Uivante

O que todos esses custos de mana variados significam para o sucesso do Tecepedras é que, se você está tentando encontrar um monumento específico, quanto menos mana você tiver, maior será a probabilidade de encontrá-lo, pois há apenas cinco marcos diferentes que custam dois ou menos. Quando você tiver mais mana restante, o número de cartas que poderá encontrar aumenta, tornando-o menos consistente.

Pedra Esculpida é comparável ao Golpe Radiante de Demacia, exceto que é uma versão melhor devido ao seu potencial de conceder mais estatísticas. Por um de mana, a capacidade de dar a uma unidade três de poder a mais com a velocidade Súbito pode levar a algumas trocas surpreendentes, e ter um ponto de vida extra pode ajudá-la a sobreviver a um combate ou remoção para virar o jogo.

Vigilante do Sai tem atributos justos para seu custo. E se você tiver Monumentos suficientes em seu deck, terá alto potencial para conceder a ela Elusivo, uma das palavras-chave mais poderosas do jogo. Além de tentar encontrar um Monumento para fortalecê-la, você também pode usar a mecânica Prever para evitar um Monumento e encontrar uma carta específica se estiver em um cenário desesperador.

Pedregurso Hibernado é uma das três cartas que podem invocar um Pedregurso Ranzinza. Dos três, Pedregurso Hibernado é melhor quando jogado no início devido à habilidade de Contagem forçando você a sacrificar o tempo antes de obter qualquer recompensa. Além disso, Taliyah tem uma sinergia poderosa com este Monumento devido à sua habilidade de duplicá-lo com o tempo restante exato, permitindo que você invoque vários Pedregursos Ranzinza.

Naturalista do Deserto é uma carta poderosa que serve como opção de remoção de Monumento de Shurima ou como uma chance de invocar um Pedregurso se você estiver disposto a destruir seu próprio Monumento. Graças à forma como o Disco Solar Soterrado funciona, pode ser interessante de usar junto com o Naturalista do Deserto mesmo sem nenhum campeão Ascendente, já que você pode jogar o Disco Solar no turno um e o Naturalista no turno quatro.

Pináculo do Sol é semelhante ao Pedregurso Hibernado em como ele se associa à Taliyah. Se você puder jogar o Pináculo de Sal no turno quatro e Taliyah imediatamente depois, você pode obter 10/8 em estatísticas assim que a contagem regressiva terminar. Além disso, se você jogou dois outros Monumentos no início do jogo, isso aumenta para 14/12, o que é enorme para o turno seis.

Saltador de Pedras e Terra Desfiada têm a habilidade de invocar Areias Instáveis, o que pode mudar a forma como seu oponente joga. Por sua linha de estatísticas, Saltador de Pedras pode contestar o tabuleiro cedo e trocar com muitas unidades diferentes, mas seu 1 de vida o torna fraco contra bloqueadores e feitiços de remoção baratos. Como Areias Instáveis aplica Vulnerável, será melhor usar Saltador de Pedra para lutar contra a unidade invocada antes que um feitiço de remoção possa atingi-lo (assumindo que a unidade seja válida para se trocar).

Terra Desfiada é essencialmente uma armadilha de três de mana que pode se substituir, mas também oferece mais oportunidades de trocas graças à sua habilidade de invocar duas Areias Instáveis. Se seu oponente está tentando evitar jogar com sua unidade fraca, mas de alto valor, ele pode precisar perder mais tempo tentando evitar receber o Vulnerável.

Areias Instáveis também pode ser combinada com Renekton, já que desafiar uma unidade com Vulnarável ativará sua habilidade de Desafiador. Se ele puder realizar dois ataques contra unidades vulneráveis, ele alcançará seu estado de nível dois muito mais rápido.

Ampulheta Ancestral pode servir como proteção para suas unidades que estão prestes a morrer para serem removidas. Se seu oponente está tentando usar Vingança, A Ruína ou qualquer feitiço de dano, você pode prendê-lo em estase por um turno para deixá-lo viver outro dia. Além disso, se você puder jogar Taliyah depois, durante o mesmo turno, poderá obter duas cartas iguais antes que a contagem regressiva seja ativada.

Você pode experimentar essas cartas e muito mais quando LoR: Império dos Ascendentes estiver disponível em 3 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 22 de fevereiro.