6 novas cartas de Shurima reveladas para a expansão Império dos Ascendentes de Legends of Runeterra

A Riot entrou no penúltimo dia da temporada de spoiler da próxima expansão de Legends of Runeterra, Império dos Ascendentes.

Com as cartas de hoje, há 106 cartas no total reveladas na expansão que está por vir. Isso deixa apenas mais quatro cartas definidas para serem reveladas, incluindo o último campeão.

Em colaboração com Mobalytics, a Riot revelou seis cartas de Shurima: Vigilante das Dunas, Palanque do Imperador, Artífice das Areias, Ira do Deserto, Marechal Inspiradora e Quimera de Arenito.

A maioria dessas cartas tem algo a ver com a invocação de Soldados de Areia, fichas relacionadas ao Imperador das Areias de League of Legends, Azir. Soldados de Areia são unidades efêmeras 1/1 com uma habilidade Golpe ao Nexus que causa dano extra ao total de Vida do oponente.

Vigilante das Dunas é uma unidade comum de 2/1 de um de mana que tem uma habilidade que invoca um Soldado de Areia quando ele é invocado para o seu tabuleiro. O Palanque do Imperador é um Monumento Raro de dois de mana que invoca um Soldado de Areia em batalha sempre que você declara um ataque com seus aliados.

Artífice das Areias é uma unidade comum de quatro de mana com 3/5 que tem uma habilidade de Ataque que também invoca Soldados de Areia em batalha para o seu lado do tabuleiro. A Ira do Deserto é um feitiço Lento de quatro de mana Raro que concede aos seus Soldados de Areia aliados + 1 / + 0 pelo resto do jogo. Além disso, dois Soldados de Areia são invocados ao seu lado do tabuleiro para cumprir suas ordens.

O Marechal Inspiradora é uma unidade Rara de 5 de mana com 4/6 que possui uma habilidade passiva que dá a qualquer aliado que você invocar um + 2 / + 0 temporário durante a rodada. Finalmente, Quimera de Arenito é uma unidade Rara de 12 de mana com 6/6 que reduz seu custo em um para cada vez que uma criatura aliada atacou naquele jogo.

Efeitos no Meta

De todas as cartas reveladas, Vigilante das Dunas tem as implicações mais agressivas. Se você for primeiro e jogá-lo no turno um e não houver resposta do oponente, seriam quatro de dano sem resposta quando combinado com o Soldado de Areia.

Além do uso em decks aggro, Vigilante das Dunas se beneficia de sinergias efêmeras e decks que contam com habilidades massivas de invocações de unidades.

Palanque do Imperador é uma alternativa mais barata para as Tumbas Arenosas recentemente reveladas. Mas em vez de invocar uma unidade efêmera 5/2 massiva cada vez que você declara um ataque, você recebe um 1/1 com potencial para causar um ponto extra de dano. O Palanque oferece uma maneira barata de invocar mais fichas que estão fadados a morrer se seu objetivo principal for invocar unidades constantes acima de causar dano.

Sandcrafter tem estatísticas justas para seu custo, mas a principal atração para ela é a habilidade constante de gerar Soldados de Areia se ela não for tratada adequadamente. Se você for o segundo em uma partida, a importância de Sandcrafter é dobrada, pois ela é mais eficaz sempre que você declara um ataque com ela.

Ira do Deserto é comparável à Capataz Farpada de Águas de Sentina no sentido de que ela pode fornecer um impulso permanente para suas unidades fracas pelo resto do jogo. A principal desvantagem do Ira do Deserto em relação à Capataz é que a Ira do Deserto é mais caro e não deixa para trás uma unidade 3/2 permanente para contestar o tabuleiro. Além disso, a habilidade da Capataz Farpada aumenta suas estatísticas para uma variedade maior de cartas, enquanto a nova magia afeta apenas Soldados de Areia.

Apesar dessas fraquezas, a Ira do Deserto convoca pelo menos duas unidades efêmeras 2/1, o que dissuadirá os oponentes de atacá-lo se você estiver defendendo ou terá o potencial de causar seis de dano ao Nexus adversário se eles não forem bloqueados.

O Marechal Inspirador se une muito bem a essas gerações intermináveis ​​de Soldados de Areia. Embora as estatísticas do Marechal não sejam espetaculares por si só, o total de Vida mais alto dá a ele mais oportunidades de espalhar aquele + 2 / + 0 temporário a cada rodada conforme as fichas são geradas.

Quimera de Arenito serve como uma ameaça considerável no meio da curva para esses decks que se concentram em invocar unidades efêmeras infinitas. Se você pode ter pelo menos sete unidades atacando, a proporção de estatísticas por custo torna-se moderadamente justa. Mas se você declarar ataques suficientes ao longo do jogo, um 6/6 por zero de mana pode virar a maré da batalha se for usado no momento apropriado.

Você pode testar essas cartas e muito mais quando LoR: Império dos Ascendentes for lançado em 3 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 01 de março.