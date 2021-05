6 cartas de Targon, Shurima e Ionia reveladas para a expansão Guardiões dos Ancestrais de Legends of Runeterra

A temporada de spoiler da próxima expansão, Guardiões dos Ancestrais, de Legends of Runeterra está a menos de uma semana de ser concluída. No teaser de hoje, a Riot Games revelou seis novos cards de Targon, Shurima e Ionia em colaboração com Mobalytics:

Ignifalco Solari

Olho dos Ra-Horak

Sombras do Passado

Gotinha Dançante

Caçadora Implacável

Barganhadora

Ignifalco Solari é uma unidade comum 2/3 de dois de mana com a habilidade Amanhecer que atordoa a unidade inimiga mais forte, semelhante a Leona.

Olho dos Ra-Horak é um Monuento Raro de cinco de mana que atordoa os dois inimigos mais fracos após a contagem regressiva de um turno. Se você fizer de Olho dos Ra-Horak a primeira carta que jogar no seu turno, poderá invocar uma cópia dela com uma contagem regressiva de dois graças ao seu efeito Amanhacer.

Sombras do Passado é um feitiço Rápido Raro de cinco de mana que Retorna todos os seus aliados e invoca uma Sombra Viva em seu lugar.

Gotinha Dançante é um card comum de um de mana com 1/1 e as palavras-chave Sintonia e Elusivo. Além disso, o ele tem uma habilidade que compra um card sempre que é Retornado.

Caçadora Implacável é uma unidade comum de 3 de mana e 4/3 com Assustador e uma habilidade Jogar que concede vulnerável a um inimigo de sua escolha.

Barganhadora é uma unidade 5/4 comum de quatro de mana com uma habilidade de invocação que adiciona uma Descoberta da Sorte à sua mão. Descoberta da sorte foi introduzido em Império dos Ascendentes como feitiços Fugazes de zero de mana que você conjura em uma unidade aliada e que fornece uma palavra-chave selecionada ou estatísticas de combate bônus.

Iimplicações no Meta

Ignifalco Solari e Olho dos Ra-Horak fornecem suporte interessante para decks do tipo Amanhacer e Atordoar como um todo. Ignifalco Solari é efetivamente a habilidade da Leona anexada a uma unidade mais barata, e se você quiser comandar outros campeões, agora você está livre para trocar Leona por um Ignifalco.

Olho dos Ra-Horak tem implicações poderosas não apenas para Taliyah e Yasuo, mas também para o Malphite, recentemente revelado. A principal razão para isso é devido ao fato de que a ativação da habilidade Amanhecer do Olho dos Ra-Horak irá efetivamente trazer 10 pontos de mana em Monumentos com apenas uma única carta, enquanto gasta apenas cinco de mana, o que aumenta quase o nível de Malphite sozinho.

Sombras do Passado parece, e provavelmente é, terrível a primeira vista. Mas enquanto a versão em área de Sombra Distorcida coloca você em uma desvantagem de tempo no fim do turno, ela permite que você transforme um tabuleiro de unidades fracas em unidades 3/2 para um ataque de grande dano.

Gotinha Dançante é um card de aparência peculiar que tem sinergia com os decks de estilo Combo e Elusivo. O Monastério de Hirana tem sido historicamente ruim, mas Gotinha Dançante tem a chance de transformá-lo em uma máquina de saques enquanto evita a perda de mana por jogar o Santuário fornecido em cada turno graças à sua Sintonia.

Embora essa combinação de cartas ainda seja provavelmente ruim e não confiável, Gotinha Dançante também tem um bom potencial com baralhos elusivos hiperagressivos com um lado de sinergias de Retornar como Retirada e Sombras do Passado.

Embora o auto-retorno seja uma coisa terrível para decks agressivos devido à perda de tempo, este conjunto de cartas Ionianas abre uma ampla gama de potencial para a ocorrência de novos estilos.

A Caçadora Implacável é comparável ao Fiandeira Baccai, que também tem semelhanças com o Nocturne. Ter um atributo base de 4/3 junto com Assustador torna a Caçadora Implacável incrivelmente agressiva. Graças ao Vulnerável que ela fornece, ela pode tentar acertar o Nexus do oponente diretamente enquanto permite que outras unidades que você controla abatam os principais inimigos oponentes.

Além de estatísticas potentes e combinação de palavras-chave para decks agressivos, sua habilidade Jogar dá mais gatilhos potenciais para habilidades suportadas por Desafiar para campeões como Renekton e Jarvan.

À primeira vista, Barganhadora é uma unidade comum devido à sua estatística fraca para seu custo. Mas, graças à Descoberta da Sorte que ela oferece, ela pode se tornar 7/3, 6/4, 5/5 ou permanecer 5/3 enquanto obtém as seguintes palavras-chave:

Desafiador

Assustador

Ataque Rápido

Escudo de Feitiço

Robusto

Sobrepujar

Além de tudo isso, mesmo se você usar sua Descoberta da Sorte em uma unidade aliada diferente, a Barganhadora foi criada com uma linha de status agressiva em mente e pode contribuir para a ativação de sua Reputação.

Com Irelia ainda aparecendo no horizonte e as cartas Ionianas reveladas neste conjunto, espere que a Dançarina das Lâminas chegue em alguns dias.

Experimente estas cartas e muito mais quando LoR: Guardiões dos Ancestrais for lançado em 5 de maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 02 de maio.