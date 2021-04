4 cartas de Targon reveladas para a expansão Guardiões dos Ancestrais de Legends of Runeterra

A temporada de spoiler da próxima expansão de Legends of Runeterra, Guardiões dos Ancestrais, continua hoje com a introdução de quatro novos cards de Targon, e todos eles relacionados a Monumentos.

As últimas cartas que a Riot mostrou incluem Escadas Espiraladas, Trilha do Desabamento, Elemental da Terra e Azuporã.

Escadas Espiraladas é um Monumento Raro de três de manas que fornece uma Semente de Força após a contagem regressiva de três turnos. Semente de Força é um feitiço Lento de zero de mana que concede a um aliado um bônus permanente de + 3 / + 2 e Sobrepujar.

Trilha do Desabamento é um Monumento comum de dois de mana que tem uma contagem regressiva de dois que oblitera o inimigo mais fraco.

O Elemental da Terra é uma unidade Comum de 4 de mana que com 3/5 e uma habilidade passiva que aumenta suas estatísticas em + 3 / + 0 se você invocou quatro Monumentos durante a partida. Semelhante ao Lasquinha, que foi revelado no início desta semana, você pode invocar os quatro Monumentos antes ou depois que o Elemental da Terra chegar ao tabuleiro e ainda receber o bônus.

Azuporã é uma unidade comum com 2/3 de dois de mana com um poderoso Último Suspiro que invoca uma Insígnia de Perspicácia para o seu lado do tabuleiro. A Insígnia é um Monumento de contagem regressiva que se ativa após um turno. Após a conclusão, você recebe uma Gema de Mana bônus para aquela rodada, que pode levar a oportunidades temporárias poderosas.

implicações no Meta

Além das potenciais sinergias com Malphite, que será revelado em breve, Taliyah se beneficiará muito por ter mais Monumentos para potencialmente copiar com suas habilidades.

O ponto fraco da reserva atual de Monumentos é a quantidade de mana que você investe para não adicionar estatísticas de combate ao seu lado do tabuleiro, o que não o ajuda a contestar o tabuleiro de uma forma significativa. Graças ao Azuporã, você pode ter pelo menos uma unidade com uma linha de estatísticas justa para ajudar a lutar por você antes de ser substituída por um poderoso Monumento.

A Insígnia da Perspicácia tem implicações poderosas em decks de rampa e midrange, ao mesmo tempo em que fornece mana bônus no turno após a morte de seu Azulporã. Este poder pode ser levado ao próximo nível com Taliyah. Se você conseguir cronometrar a morte do Azuporã com a habilidade Jogar de Taliyah no turno cinco, isso significa que você pode potencialmente jogar uma carta de oito mana na sexta rodada.

Escadas Espiraladas e Trilha do Desabamento são cartas interessantes que fazem parte de um ciclo de Monumentos para o usuário e oponente. Trilha do Desabamento fornece uma remoção absurda para seu custo de mana, mas um oponente pode contorná-lo invocando uma unidade fraca ou não jogando nenhuma unidade para fazer o efeito ser desperdiçado.

As Escadas Espiraladas podem conceder a você acesso a Sobrepujar com um desconto, pagando três de mana adiantado. Uma desvantagem da Escadas Espiraladas é que a Semente de Força fornecida é um feitiço Fugaz, o que significa que você perderá a carta se não tiver nenhuma unidade para fortalecer ao recebê-la. Para se preparar para o sucesso com Escadas Espiraladas, você deve jogar o Monumento em um turno onde você não tem o Emblema de Ataque. Após a passagem de três rodadas da contagem regressiva, a detonação ocorrerá quando for sua hora de atacar, permitindo que você jogue a semente antes de dar ao seu oponente uma ação em resposta.

Como uma unidade de 3/5 e de quatro mana, o Elemental da Terra tem uma linha de estatísticas razoável para seu custo de mana e pode se tornar mais agressivo se você satisfazer sua condição de invocação de Monumentos. Se o Elemental se tornar um 6/5 por apenas quatro manas, ele pode rapidamente forçar o oponente a responder, graças à sua palavra-chave Sobrepujar. Como seu pico de força é incrivelmente semelhante ao de Taliyah, seu oponente pode ser rapidamente ameaçado se você conseguir colocar os dois em campo ao mesmo tempo.

Com todas essas cartas relacionadas a Targon e Monumentos com Contagem sendo mostradas hoje, a revelação de Malphite amanhã é essencialmente garantida.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 30 de abril.

Teste essas cartas e muito mais quando LoR: Guardians of the Ancient for ao ar em 5 de maio.