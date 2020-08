3 novos seguidores com Anoitecer se unem à região de Targon no Chamado da Montanha de Legends of Runeterra

A Riot Games lançou hoje três novas cartas ​​da segunda expansão de Legends of Runeterra, Chamado da Montanha.

As últimas cartas a entrar no jogo incluem Lunari Portadora do Anoitecer, Lunari Espreitadora e Guardiã Crescente. Eles continuam a mecânica do Anoitecer mostrada na revelação do seguidor de Shadow Isle. Lunari Portadora do Anoitecer também indica um novo ciclo de cartas em potencial que está saindo, Pólen de Pétala Noturna. Esta carta que não pode ser colecionada é um feitiço súbito de custo 1 que faz sua próxima unidade com Anoitecer custar um a menos durante a rodada.

Os Lunari seguem os ensinamentos da Lua e ganham forças ao anoitecer.



🌙Palavra-chave – Anoitecer: efeito bônus se esta não for a primeira carta que você joga na rodada. pic.twitter.com/S8uP5kt3dy — Legends of Runeterra Brasil 🌷 (@RuneterraBrasil) August 21, 2020

Lunari Portadora do Anoitecer é uma unidade comum com 2/1 de custo 1 que cria um Pólen de Pétala Noturna para você quando invocada. Lunari Espreitadora é uma unidade comum com 2/3 de custo 2 com uma habilidade Anoitecer que lhe concede Elusivo permanentemente. Guardiã Crescente é uma carta rara de custo 3 com 3/3, Sobrepujar e uma habilidade Anoitecer que concede um bônus permanente de + 2 / + 0.

A carta mais importante para examinar deste grupo é a Pólen de Pétala Noturna. Embora conheçamos apenas uma carta que a cria no momento, o poder e a consistência que ela traz à mesa para a mecânica do Anoitecer são imensos. Além da aplicação óbvia de ser um gatilho grátis para suas cartas do Anoitecer, também dá a você a chance de usar uma carta com Anoitecer um turno antes se você tiver qualquer mana de feitiço acumulado de um turno anterior. Quanto mais Pétalas e mana de feitiço você tiver, mais longe conseguirá ir com essa estratégia.

Lunari Portadora do Anoitecer é o único fornecedor de Pólen de Pétala Noturna no momento. Seus atributos de 2/1 são agressivos e faz com que um deck temático com tema Targon/ilhas das Sombras Anoitecer funcione. Lunari Espreitadora também é outra unidade agressiva poderosa se você puder ativar sua habilidade Anoitecer. Como uma unidade de 2/3 para duas manas, já é justo boa por si só. Mas se você adicionar a palavra-chave Elusivo a ela, torna-se difícil de lidar tão cedo. Em comparação, é melhor do que a carta de Piltover & Zaun, Aeronauta Amador. Guardiã Crescente também é outra carta agressiva potente para o arquétipo Anoitecer. Enquanto uma unidade de 3/3 com Sobrepujar não é nada extraordinário, ser capaz de obter 5/3 no início pode causar um dano imenso, especialmente se não for respondida.

Já que as cartas reveladas hoje após a introdução de Leona e as implicações óbvias do tema noturno, isso quer dizer que a próxima revelação será Diana para amanhã.

Reivindique estas cartas com Anoitecer e muito mais quando LoR: Chamado da Montanha for oficialmente lançado para PC e dispositivos móveis em 26 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 21 de agosto.