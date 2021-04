11 cartas de regiões não principais reveladas para a expansão Guardiões dos Ancestrais de Legends of Runeterra

A temporada de spoiler de Legends of Runeterra: Guardiões dos Ancestrais continuou nas regiões sem destaque da próxima expansão.

Riot, em colaboração com Mobalytics, revelou 11 novos cards hoje de Águas de Sentina, Freljord, Ilhas das Sombras, Demacia, Piltover e Zaun, e Noxus: Rastreadora Fervente; Cithria, Dama das Nuvens; Chireano do Sumidouro; Adaptatron 3000; Estrategista Indomável; Escamossauro Feroz; Espeto de Osso; Arpão de Monstros; As Asas e a Onda; Sucumba ao Frio e Clausura Gélida.

Rastreadora Fervente é uma unidade Rara de 6 de mana com 3/5 do tipo Elite com Patrulheiro de Demacia que pode reduzir seu próprio custo em uma mana na mão sempre que você invocar uma Elite.

Cithria, Dama das Nuvens é uma unidade Épica de custo 10 com 10/10 do tipo Elite com Desafiador de Demacia. Ela tem uma habilidade de invocação que dobra o Poder e a Vida de todos os seus aliados e concede a eles a palavra-chave Desafiador.

Chireano do Sumidouro é uma unidade comum com Elusivo de dois de mana com 1/2 de Piltover e Zaun que ativa sua habilidade de se obliterar e transforma Chireanos do Sumidouro em Bando do Sumidouro se você jogar outro Chireano do Sumidouro enquanto ele está no tabuleiro.

O Bando do Sumidouro é uma unidade com Elusivo e 4/2 de dois de mana que causa um de dano ao Nexus de um inimigo e suas unidades sempre que declara um ataque.

Adaptatron 3000 é uma unidade Tecnológica Épica de um de mana com 1/3 de Piltover e Zaun que compartilha palavras-chave com qualquer unidade Tecnológica que você invocar. Unidades tecnológicas podem ser invocadas com Heimerdinger ou Pico de Produção.

Estrategista Indomável é uma unidade rara de 8 de mana com 4/5 de Noxus que Mobiliza sempre que você o invoca. Se seus aliados com cinco ou mais de Poder atacaram em quatro momentos diferentes ao longo do jogo, seu custo de mana se torna seis graças à Reputação.

Escamossauro Feroz é uma unidade épica de 1 de mana com 2/1 de Noxus que ganha + 3 / + 0 durante a rodada se for bloqueada por uma unidade inimiga.

Espeto de Osso é um feitiço épico rápido de dois de mana que faz com que um aliado Golpeie uma unidade inimiga e imediatamente faça com que seu aliado volte ao topo do baralho.

Arpão de Monstros é um feitiço comum rápido de seis de mana que causa cinco pontos de dano a uma unidade, mas pode reduzir seu custo em três se você causar dano ao Nexus inimigo devido a Saquear.

As Asas e a Onda é uma unidade épica de um de mana das Ilhas das Sombras que pode ser jogada como “Primeira Onda”, uma unidade 0/1 que invoca uma unidade Presa 0/1, ou como “Último Vento”, uma unidade 3/3 que requer que você abata um aliado para jogá-la.

Sucumba ao Frio é um feitiço Súbito de quatro de mana comum de Freljord que Congela um inimigo. Depois disso, você invoca um Servo Congelado para o seu lado do tabuleiro.

Clausura Gélida é um feitiço Épico de 9 de mana lento de Freljord que oblitera todas as unidades inimigas para convocar uma Tumba Congelada em seu lugar. Tumbas Congeladas são os Monumentos de Contagem Regressiva não colecionáveis ​​que retomam as unidades Obliteradas em seu mesmo estado exato após duas rodadas.

Mmudanças no Meta

A série de cartas de hoje impulsiona os arquétipos existentes ou tenta revigorar novas combinações poderosas. Um exemplo de composição que está recebendo um impulso são as cartas de Freljord.

Sucumba ao Frio é essencialmente um Lampejo Congelado combinado com um Servo Congelado pelo custo de mana exato. Dá aos decks de Controle e Lissandra mais maneiras de obter o imponente Monumento. Clausura Gélida é uma poderosa carta para prolongar o jogo que pode retardar assimetricamente o oponente de atacar você. Se você combiná-lo com Aquele que Encara durante o turno seguinte (ou Passagem Imerecida quando eles acordarem de suas tumbas), você será presenteado com um poderoso combo de duas cartas que limpa o tabuleiro do oponente.

Um card modular exclusivo é “As Asas e a Onda” das Ilhas das Sombras. Ele pode fornecer mais bloqueadores invocando duas unidades 0/1 por um de mana ou pode servir como uma jogada de tempo forte por um de mana e adicionar mais gatilhos de Abates para Kindred ou Nasus.

As cartas Piltover e Zaun reveladas hoje têm um poderoso potencial de combo. O Chireano do Sumidouro precisa que você adicione cartas de duplicação ao seu deck, já que conseguir uma unidade de 2 de mana com 4/2 e Elusivo por ter muitas cópias está ridiculamente quebrado. O Chireano do Sumidouro tem o potencial de sinergia com o Zilean recentemente revelado devido à sua habilidade de acumular múltiplas cópias dos mesmos cards.

De todas as cartas reveladas hoje, Espeto de Osso é a mais difícil de avaliar. Embora o feitiço de ataque de Águas de Sentina permita que você remova ameaças opostas, ele ainda exige que você retire sua própria unidade temporariamente enquanto torna seu saque futuro inconsistente. Apesar dessa desvantagem, o Espeto de Osso permite que suas unidades importantes evitem a remoção do inimigo, e também recicla os efeitos de Jogar.

Se Espeto de Osso não encontrar viabilidade neste conjunto, ele tem uma boa chance de ser jogado na expansão seguinte, onde Pyke está confirmado para entrar.

Como os teasers de hoje são de regiões menos importantes, não se sabe se a temporada de spoiler irá para Ionia para revelar Irelia ou Targon para revelar Malphite.

Você pode experimentar esses cards e muito mais quando LoR: Guardiões dos Ancestrais for lançado em 5 de maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 29 de abril.