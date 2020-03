Zven diz que C9 ajudou o time a diferenciar treinos de jogos da LCS trocando de casa em dias de jogo

Quando a LCS passou a realizar as partidas online e à distância devido à pandemia do coronavírus, muitos times precisaram fazer ajustes para ajudar os jogadores a permanecerem em isolamento e jogando de casa. A Cloud9 tentou garantir que os jogos oficiais não parecessem treinos normais fazendo os jogadores irem para outra casa em dias de jogo da LCS, de acordo com o atirador Zven.

Na primeira semana de jogos online, Zven disse que o time jogou as partidas da LCS no mesmo lugar onde jogava os treinos. O resultado é que vários jogadores disseram que se sentiram confortáveis em dia de jogo. Confortáveis demais.

O jogador, de 22 anos, disse que, por estarem confortáveis demais, eles “não conseguiam ser suas melhores versões” e não sentiam que os jogos eram tão importantes. Apesar de ter vencido, a C9 decidiu mudar um pouco as coisas na última semana e levou os jogadores a uma casa diferente para os jogos do campeonato.

“Acho que mudar de lugar realmente nos ajudou muito”, Zven disse ao Dot Esports. “Nos sentimos mais imersos. Temos tudo que precisamos: nossos equipamentos estão aqui, nossos PCs só têm League of Legends instalado e nada mais. Temos aquecedores de mão, Red Bulls, tudo que teríamos no palco, e as luzes são as mesmas.”

Foto via Riot Games

Já que o local é completamente diferente de onde os treinos acontecem, Zven explica que os jogadores da C9 conseguiram acessar as versões de si que ficam reservadas para jogos de campeonato. Foi algo que o veterano elogiou na C9, já que outros times podem não ter visto o problema ou não ter ser esforçado para resolvê-lo.

A falta de uma atmosfera de palco e da audiência, porém, será mais sentida quando a C9 começar a jogar na próxima fase, que também será online por causa do COVID-19.

Todos os elementos ao vivo aumentam o senso de urgência da situação, fazendo com que os jogadores entrem no espírito de uma série mata-mata. Garantir que o local transmita essa mesma sensação garante que os jogadores se sintam como se estivessem diante de milhares de fãs de League of Legends em uma arena lotada.

Veja a Cloud9 em ação quando a próxima fase, a LCS Spring Playoffs, começar, no sábado, 4 de abril.

Artigo feito em colaboração com Henrique DaMour e publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 30 de março.