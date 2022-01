Zeri está no ar em League of Legends

A 158ª campeã de League of Legends, Zeri, está no ar. Ela é a primeira nova campeã do jogo a ser lançada em 2022.

Zeri foi anunciada há pouco mais de duas semanas, no início do ano. Ela é a Faísca de Zaun e, segundo sua biografia, tem raízes profundas na cidade subterrânea e conexões com personagens de lá, como Ekko.

Antes de se ouvir falar do problema, ela já entra em cena com suas faíscas! ⚡ pic.twitter.com/JnG5APqthN — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) January 20, 2022

Zeri é uma campeã atiradora e suas habilidades giram em torno de magia elétrica. Algumas de suas habilidades podem conceder escudos adicionais e velocidade de movimento adicional, que certamente serão úteis em estágios mais avançados das partidas.

Relacionado: Confira todas as habilidades de Zeri em League of Legends

Como é tradição em League of Legends, Zeri já foi lançada com uma skin — Rosa Definhada. É bem diferente de seu visual original, contando com cabelo rosa e uma jaqueta roxa que combinam muito bem entre si.

O lançamento de Zeri faz parte da atualização 12.2 do LoL, que mudou muitos outros aspectos do jogo. Como sempre, alguns campeões e mecânicas foram fortalecidos, enquanto outros ficaram mais fracos. Ao todo, foram adicionadas 13 novas skins com a atualização 12.2.

Artigo publicado originalmente em inglês por Mateusz Miter no Dot Esports no dia 20 de janeiro.