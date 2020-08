Yone está disponível nos servidores ativos do LoL

Yone finalmente chegou hoje aos servidores ativos de League of Legends, com a atualização 10.16, depois de várias prévias durante o evento Florescer Espiritual.

A primeira prévia do novo campeão apareceu no Mapa dos Campeões de junho, onde foi chamado de “assassino mascarado” ao lado de uma “caçadora onírica” que agora sabemos ser Lillia, o Florir Receoso.

Não há nada a perder… exceto a próxima batalha. pic.twitter.com/9yZ5wn6mDH — Yone, o Inesquecido 🌷 (@LoLegendsBR) August 6, 2020

As habilidades de Yone são familiares a muitos jogadores de LoL, especialmente com as semelhanças em relação a seu irmão Yasuo. Mas há várias diferenças que fazem dele um campeão interessante de jogar. Os pontos fortes de Yone estão em sua habilidade de entrar e sair da batalha, além de poder se jogar na retaguarda inimiga com sua ultimate poderosa.

Parte da história de origem de Yone já tinha sido revelada com a de Yasuo, mas a história do Inesquecido continua logo depois de morrer pelas mãos de seu irmão. Agora ele é um caçador que transita entre os reinos mortal e espiritual para tentar libertar o mundo dos perigosos “azakana”, demônios que se alimentam de emoções negativas.

Agora Yone viaja por Runeterra para encontrar os azakana e selá-los em máscaras onde não poderão mais causar dano aos humanos. Ele também tenta entender por que não teve autorização de passar em paz e encontrar o nome verdadeiro de seu azakana.

Você pode testar o espadachim agora mesmo abrindo e atualizando o cliente do jogo.

