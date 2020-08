Yone e Ashe foram enfraquecidos no PBE do LoL

Mas as mudanças podem não ser finais.

A Riot já está experimentando mudanças ao mais novo campeão de League of Legends, Yone, e a Ashe no PBE, servidor de testes do jogo.

O PBE, que é usado para testar futuras mudanças, foi atualizado ontem depois da conclusão da atualização 10.16. Houve algumas mudanças a Yone e a Ashe, que tem sido uma das atiradoras mais dominantes do meta.

Em 28 de junho, Riot Scruffy disse que a velocidade de ataque concentrado do Q de Ashe seria reduzida de 20-60% para 20-40%. A alteração já foi implementada no PBE. É óbvio que a Riot quer reduzir o dano de Ashe, causado principalmente através da imensa velocidade de ataque de seu Q. Por sorte, a utilidade da ultimate de Ashe e de seu E não será afetada.

Yone, porém, recebe alterações pesadas. Sua Vida base por nível foi reduzida de 95 para 85, e seu W foi bem enfraquecido. O dano máximo total com base em vida do W foi reduzido de 12-16% para 11-15%, enquanto o escudo foi reduzido de 40-75% para 40-60%. Isso afeta seu sustento na rota e também o valor do W de Yone, que pode causar dano a diversos inimigos de uma vez e também ganha um escudo.

As alterações, porém, são provisórias, e podem nem chegar aos servidores ativos. As mudanças da 10.16 que Riot Scruffy comentou também estarão disponíveis no PBE em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por George Geddes no Dot Esports no dia 30 de julho.