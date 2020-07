Volibear, Karthus e Kha’Zix estão na lista de caçadores enfraquecidos na atualização 10.16 do LoL

Enquanto a Riot se prepara para a próxima fase da cena profissional de League of Legends, a atualização da próxima semana deve trazer muitas alterações de balanceamento.

Mark “Scruffy” Yetter, designer de jogabilidade do LoL, listou ontem as alterações provisórias programadas para a atualização 10.16, incluindo três grandes caçadores na lista dos enfraquecimentos. Volibear, Karthus e Kha’Zix parecem estar indo bem demais, e isso chamou a atenção da Riot.

10.16 Patch Preview: (Summer Playoffs Patch)



This is a very big list, but most of these changes are going to be small ones. Diversifying the playoffs meta as much as we can before fine tuning it for worlds. pic.twitter.com/Q2xDeVH20y — Mark Yetter (@MarkYetter) July 27, 2020

Parece que os enfraquecimentos feitos a Volibear na atualização 10.14 não foram suficientes para limitar os poderes do deus do trovão. A Riot retirou um pouco da velocidade de ataque base e reduziu a cura de Fúria Selvagem (W) contra monstros em 50%. Os desenvolvedores esperavam que isso reduzisse o ritmo do campeão na selva, mas não parece ter sido suficiente. Scruffy ainda não disse o que exatamente será enfraquecido, mas pode ser que seja algo relacionado ao dano contra monstros.

A atualização 10.14 também foi generosa demais com a Voz Mortal. Aumentar a vida base e velocidade de movimento base de Karthus, além do dano de Devastar (Q), pode ter sido um pouco demais. O campeão tem sido excelente na selva, com taxa de vitórias de quase 53% no Platina ou superior, segundo o Champion.gg. A Riot pode, também, reduzir sua velocidade de ataque na selva ou tirar um pouco do poder do Q.

Kha’Zix também tem sido impressionante, com taxa de vitórias de 53% no Platina ou superior, de acordo com o Champion.gg. A atualização 10.14 aumentou o dano adicional contra alvos isolados do Q do campeão de 100% para 120%. Não se sabe se o dano será revertido ou se a alteração será na velocidade de ataque.

Syndra, Nocturne meio, Sett, Karma, Ashe, Bardo e Nautilus também devem ser enfraquecidos na atualização 10.16. Ziggs, Akali, Neeko, Veigar, Yasuo, Fiora, Jax, Evelynn, Hecarim, Tristana, Lucian, Miss Fortune, Morgana e Rakan ficarão mais fortes.

A atualização 10.16 está marcada para 5 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 27 de julho.