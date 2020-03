Vazam imagens do próximo jogo de tiro em primeira pessoa da Riot, Projeto A

As primeiras imagens do jogo de tiro em primeira pessoa da Riot Games, que anteriormente era conhecido pelo codinome Projeto A, surgiram hoje, dando aos fãs, vislumbres antecipados dos mapas, personagens e armas incluídos no jogo.

A IGN do Sudeste Asiático enviou as imagens hoje antes da data de lançamento. As capturas de tela apresentam personagens e mapas que parecem alinhados com o vídeo do Projeto A lançado pela Riot no final do ano passado. O jornalista Rod “Slasher” Breslau publicou novamente as imagens e disse que poderia ser de um teste prático para jornalistas.

O jogo terá o nome de VALORANT, de acordo com a IGN.

IGN has just accidentally revealed several screenshots from Riot's shooter Valorant (Project Ares) including several of the characters and maps for what looks like to be an embargoed hands-on play test by journalistshttps://t.co/IBoIgcgYSG pic.twitter.com/zh6xZFXhEZ March 1, 2020

No início do dia, a Riot aparentemente ativou um canal oficial da Twitch e uma conta do Twitter para o VALORANT, que já acumulou mais de 45.000 seguidores em pouco mais de 12 horas. Desde então, a conta não foi verificada pelo Twitter, o que significa que provavelmente foi ativada mais cedo por engano.

O Projeto A é apenas um dos muitos jogos em desenvolvimento da Riot no momento. A desenvolvedora anunciou sua expansão para vários projetos em outubro, incluindo Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, vários novos projetos single-player de League of Legends e um jogo de luta sem título.

Seja qual for o caso das imagens e das contas do Twitter, parece que estamos perto de uma revelação sobre o que é o Projeto A no futuro próximo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 01 de março.