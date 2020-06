Uzi se aposenta como profissional de League of Legends por problemas de saúde

Jian “Uzi” Zi-Hao, que já foi campeão da LPL e finalista do Mundial, se aposentou nesta semana da cena profissional de League of Legends devido a problemas de saúde. O jogador de 23 anos escolheu encerrar sua carreira no cenário seguindo recomendações de profissionais de saúde.

Ao longo de sua carreira, Uzi passou a ter dores nos braços, ombros e pernas. Jogar LoL direto por horas a fio acabou tendo efeito negativo em sua saúde, impedindo que participasse de competições e o obrigando a fazer pausas regulares do jogo.

“Uma vez, fui ao hospital para fazer exames de rotina e o médico me disse que meus braços pareciam os de um homem de 40 ou 50 anos”, Uzi disse no ano passado em entrevista à Nike. “Costumo sentir que não tenho força nenhuma nas pernas. A parte inferior do meu corpo não parece ser minha.”

“Por razões como estresse crônico, obesidade, dieta irregular, problemas com sono, e outras, fui diagnosticado com diabetes tipo 2 nos meus exames de rotina do ano passado”, Uzi explicou.

A primeira vez que Uzi considerou a aposentadoria foi em 2015, depois de reclamar de dores nos ombros durante um treinamento com a Oh My God, da LPL. Apesar de ter lidado com a dor por muito tempo, ele acumulou vitórias em sua liga nacional, venceu vários títulos e teve bom desempenho em competições internacionais.

Antes do Spring Split 2020 da LPL, Uzi recebeu a recomendação de que deveria descansar. No fim da temporada, ele decidiu se afastar das competições e se aposentar.

“Mesmo aposentado, Uzi ainda é um membro importante da família RNG”, a RNG declarou. “Além de fazer tudo que podemos para ajudá-lo em seus projetos futuros, também vamos continuar ao lado dele para auxiliar na jornada de recuperação.”

Em janeiro, Uzi venceu o prêmio de Pessoa do Ano do Weibo, com 486.786.212 votos, superando atores, músicos e outras celebridades chinesas.

Ao longo de sua carreira de oito anos, Uzi venceu três splits da LPL, o Mid-Season Invitational e os Asian Games. Nas temporadas 3 e 4, ele ficou em segundo lugar no Mundial, perdendo apenas para a SKT de Faker e a Samsung White.

Uzi será lembrado como um dos maiores atiradores da história de League of Legends. Seu estilo de jogo mais agressivo revolucionou a rota e foi inspiração para muitos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 03 de junho.