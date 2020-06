Uzi diz querer voltar ao LoL caso sua saúde melhore

Uzi pode voltar no futuro.

O jogador chinês Jian “Uzi” Zi-Hao se aposentou recentemente de League of Legends, mas ainda não abandonou as esperanças de voltar aos palcos.

Em 3 de junho de 2020, Uzi anunciou que estaria se aposentando por problemas de saúde ao descobrir que havia desenvolvido diabetes tipo 2. Estresse crônico, obesidade e uma dieta irregular estão entre os fatores que trouxeram problemas para o jogador. Apesar das circunstâncias, porém, ainda há uma chance de que ele retorne ao LoL.

“Se puder me recuperar completamente, ou se puder melhorar aos poucos, ainda quero muito voltar ao palco”, disse ele em entrevista à Chinese Network Television.

Uzi é visto por muitos como um dos maiores jogadores de League of Legends de todos os tempos, revolucionando a posição de atirador e levando a China a novos patamares no jogo. No fim, porém, ele não conseguiu manter o estilo de vida nada saudável.

Treinar por 10 horas diárias teve impacto negativo no jogador, tanto do ponto de vista da saúde mental quanto da saúde física. “Eu comecei mesmo a pensar, será que consigo continuar?” Uzi disse. Tomar os medicamentos para diabetes fez com que ele perdesse o apetite e começasse a se sentir “extremamente exausto”. Isso, somado ao treinamento rigoroso, foi demais.

“Em média, o ápice da carreira de um jogador profissional precisa ser de dois anos, porque a saúde psicológica afeta a forma de toda sua carreira”, Uzi explica. “Eu acho que a duração do seu ápice depende de quanto você é capaz de aguentar.” A resistência de Uzi acabou se esvaindo depois de oito anos. Mas pode ser que esse não seja o fim para o jogador.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 04 de junho.