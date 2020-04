URF com Seleção e Blitz do Nexus retornam ao League no final deste ano

Se você é fã de League of Legends e está esperando o retorno do Blitz do Nexus, está com sorte. A Riot Games revelou hoje que o popular modo de jogo estará de volta, junto com o URF com Seleção, ainda este ano.

Desde o seu lançamento em 2018, o Blitz do Nexus tem sido um dos modos de jogo mais solicitados pela base de jogadores em geral. O modo experimental dura apenas cerca de 15 minutos e traz uma tonelada de eventos aleatórios que se amontoam no caos em um curto período de tempo.

De Nexus ambulantes a um battle royale improvisado, o Blitz do Nexus era um modo de jogo em que as pessoas podiam levar as coisas com calma e se divertir brincando com seus amigos. A Riot o trará de volta neste fim de ano como parte do evento do Festival de Verão.

O URF com Seleção, por outro lado, deveria retornar como um modo de jogo para comemorar o início do 2020 Mid-Season Invitational. Embora o MSI tenha sido cancelado este ano devido a vários problemas relacionados à pandemia do COVID-19, a Riot ainda lançará o popular modo de jogo ao lado do evento Pulsefire, planejado para o próximo mês.

No início do ano, a Riot também deu a entender que lançaria dois novos campeões durante o evento do Festival de Verão, incluindo um novo “caçador excêntrico” e um “carregador corpo a corpo mascarado que se recusa a morrer”. Tudo isso culmina em um dos fins de ano mais movimentados da Riot.

Os fãs ainda devem permanecer pacientes enquanto esperam por esses eventos. A situação global em constante mudança em torno do coronavírus pode forçar a Riot a adiar alguns prazos, assim como muitos editores de videogame em todo o mundo tiveram que fazer nos últimos meses.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 24 de abril.