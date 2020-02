Um jogador de League gastou US$ 5.500 em skins

Um jogador de League of Legends ultrapassou a marca de 1.000 skins. O usuário alega ter gasto US$ 5.500 no total após a compra das novas skins Caçadores de Dragões.

O jogador acumulou 1.002 skins desde que começou a jogar na terceira temporada, mas nem todas foram usadas. O usuário disse no Reddit que ele é um grande colecionador e comprou vários pacotes para completar os conjuntos.

O jogador também revelou sua linha de skin favorita, Velho Oeste, a skin mais especial para ele, PAX Twisted Fate, e sua skin favorita de todos os tempos,Ekko True Damage.

Curiosamente, outros jogadores adicionaram screengrabs mostrando números ainda mais interessantes, como 1.021 skins. Outro usuário disse que alcançou a marca de 1.003 skins, mas gastou US$ 8.540, muito mais do que o usuário original gastou em suas 1.002 skins.

O fã de League também disse que acha que a linha Festa na Piscina precisa de mais personagens masculinos. Ele também forneceu algumas idéias, como Nunu com uma bola de praia e Ezreal com disparos místicos de água. Ele revelou que principalmente como suporte, mas não conseguiu comprar as skins vitoriosas para Morgana, Janna, Elise e Jarvan.

O usuário do Reddit acredita que a linha de skins dos Mundiais é a que melhorou mais. Na sua opinião, as skins das equipes vencedores não eram muito interessantes. Mas após o último campeonato da SKT, essas skins se tornaram mais únicas aos seus olhos.

Antes de gastar milhares de dólares em skins de League, lembre-se de que os cosméticos não melhoram sua jogabilidade, independentemente do que algumas pessoas possam pensar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 31 de janeiro.