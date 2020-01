Um erro com o Dragão envia Lee Sin para a estratosfera em League of Legends

Entendemos que os caçadores da 10ª temporada não são muito chegados nos dragões em League of Legends, mas não tínhamos idéia de que Lee Sin detestasse eles tanto assim.

O que parecia uma rotação rotineira de uma emboscada na rota inferior para o covil do dragão surpreendeu logo cedo, tudo graças a um Dragão da Montanha. O dragão, obviamente temendo sua morte, enfrentou um Lee Sin logo depois de ter sua atenção voltada aos seus agressores e tratou de mandar o caçador para o espaço, eliminando sua ameaça de morte e permanecendo vivo por mais alguns segundos.

https://www.reddit.com/r/leagueoflegends/comments/equu9a/season_10_dragons_are_important_my_jungler/

O que parece ter causado esse erro é uma mistura do Q do Lee Sin colidindo com a capacidade do dragão de afastar os jogadores. Imaginamos que esses dois casos levaram o Lee Sin a voar para o espaço, removendo-o completamente do mapa.

Parece que Lee Sin ainda está no mapa, como é evidente pelo dragão atacando a área em que Lee Sin apareceu, então talvez ele tenha voltado ao jogo depois de tudo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 19 de janeiro.