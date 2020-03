Ultimate de Anivia deve mudar na Atualização 10.6 de League

Os fãs de League of Legends podem não ter percebido, mas a Riot Games recentemente adicionou uma grande mudança no kit de Anivia nos servidores APT. Essa mudança só pode ser coisa boa para os fãs da Criofênix.

Rob “King Cobra” Rosa, da Riot, destacou que a desenvolvedora mudou o funcionamento da ultimate de Anivia. Primeiro, sua tempestade glacial não é mais cancelada por qualquer tipo de controle de grupo. Este é um grande benefício para o seu kit, pois ela pode continuar a causar grandes danos, mesmo que esteja enraizada ou atordoada.

Ei, jogadores de Anivia, notei pelas conversas sobre o APT que não perceberam uma alteração que fizemos com ela e que pretendemos lançar na versão 10.6: sua ultimate não é mais cancelado por CG (de qualquer tipo) e o atordoamento aplicado pela ultimate agora dura a mesma duração que a aplicada pelo seu Q. – Rob Rosa (@RiotKingCobra) 7 de março de 2020

Em certos confrontos, Anivia precisa esquivar-se de habilidades para manter a capacidade de troca com sua tempestade glacial. Agora, ela não precisa se preocupar tanto, pois ainda causará bastante dano e pode até abrir outras possibilidades de boas jogadas com o Cronômetro e sua habilidade passiva Renascimento.

Outra mudança que Riot está fazendo na ultimate de Anivia é que o efeito aplicado por sua ultimate agora dura a mesma duração que o aplicado por seu Q. A pressão que essa mudança criará pode dar a Anivia alguns truques para passar pela fase de rotas com bastante dano.

Henrik “Froggen” Hansen, o novo meio da Dignitas, tem sido um conhecido jogador da Anivia durante a maior parte de sua carreira. Embora essa escolha de campeão não faça tanto sucesso hoje em dia, até ele teve que dizer: “Isso é muito OP?” Talvez ele tenha que jogar uma ou duas partidas com o campeão quando a nova atualização entrar no Summoner’s Rift no LCS.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 07 de março.