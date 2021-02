Udyr e Pesadelo na Cidade do Crime vencem a votação do LoL

Você votou, a Riot fez a apuração e temos vencedores.

Foram revelados hoje os vencedores das votações da temporada 2021 de League of Legends. Com mais de 37% dos votos globais, Udyr será o próximo campeão a receber uma AVM, com lançamento previsto para o início de 2022. E Pesadelo na Cidade do Crime foi uma grande favorita em todas as regiões exceto a China, com 49,6% dos votos globais.

Nós perguntamos e vocês responderam: Udyr e Pesadelo na Cidade do Crime foram os vencedores das votações da Temporada 2021! 🐻



Udyr não apenas recebeu mais votos, mas também ganhou em TODAS as regiões individualmente.



Se liga no artigo para saber mais: https://t.co/h8TQ9CEcOR pic.twitter.com/xBkWUjaUfF — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) February 1, 2021

Sendo um dos campeões mais antigos do LoL, é evidente que o Andarilho Espiritual precisa de uma atualização. Com as mecânicas cada vez mais complexas dos lançamentos do jogo, o funcionamento de Udyr já não se encaixa muito bem. Ele deve mudar muito, mas a ideia da Riot é manter suas Posturas e seu estilo de jogo de lutador corpo a corpo.

Imagem via Riot Games

“Espero fazer jus à sua alternância de posturas, elevando os poderes e o estilo de jogo especiais de cada uma delas, mantendo o jeito porradeiro do Campeão – que é pura luta corpo a corpo e realmente machuca quando alcança o alvo”, disse o designer de mecânica de jogo Stash “Stashu” Chelluck.

Quanto à linha de skins Pesadelo na Cidade do Crime, o lançamento deve acontecer no terceiro trimestre, “algo entre julho e setembro”.

“Gênios do crime superelegantes fazendo acordos obscuros com entidades macabras?” Disse o líder de narrativa Karl “LoveStrut” Abad. “Como não amar? Essa temática tem muito potencial para oferecer uma poderosa fantasia focada no horror, algo que ainda não exploramos.”

Apesar de Pesadelo na Cidade do Crime ter sido a vencedora global com grande vantagem, a Riot também vai criar a linha Galante 2.0 neste ano. Nada ficou confirmado sobre a linha Domadores de Monstros, mas a Riot disse que vai continuar “[na] prancheta para o futuro”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 01 de fevereiro.