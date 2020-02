Tyler1 quebra fone de ouvido e assusta gato ao errar Golpear

Às vezes, simplesmente não é o seu dia. Tyler1 aprendeu isso hoje enquanto jogava na selva.

Tyler e sua equipe estavam ansiosos para levar o Dragão do Oceano por volta dos 22 minutos, porque esse dragão daria ao time uma Alma do Dragão. Com o caçador inimigo, um Warwick, acabando de reaparecer, parecia ser um Dragão “livre”, como Tyler disse.

“Acerta essa merda de golpear, loltyler1, seu pedaço de merda estúpido”, disse Tyler a si mesmo enquanto a vida do dragão caía cada vez mais. Se ao menos fosse assim tão fácil.

Apesar de se encorajar, se você chamar assim, Tyler errou o golpear, permitindo que o time inimigo, que estava atrás do poço, levasse o dragão. Isso não agradou Tyler nem um pouco.

T1 BREAKS HEADSET LMAO

O streamer, que já se tratou, recostou-se na cadeira e arrancou o fone de ouvido, quebrando seu lado direito no processo. Ele então soltou vários gritos altos, assustando seu gato, que estava deitado no balcão atrás dele, que acabou fugindo. Ele então iniciou uma votação de rendição.

Ele digitou no bate-papo, implorando aos colegas de equipe que desistissem, já que ele era um “pedaço de merda”. Cerca de 10 minutos depois, o time de Tyler perdeu quando ele, jogando de Olaf, terminou 0/8/10.

Artigo publicado originalmente em inglês por Preston Byers no Dot Esports no dia 10 de fevereiro.