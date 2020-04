Tyler1 faz backdoor com Olaf para ganhar a partida

O ex-profissional de League of Legends, xPeke criou a jogada, e agora Tyler1 a aperfeiçoou.

A estrela da Twitch decidiu resolver o assunto ele mesmo durante sua transmissão na noite passada, com um backdoor no Nexus inimigo e conquistando assim uma vitória para sua equipe.

Havia muita frustração para Tyler1, cuja liderança inicial do jogo se dissipou rapidamente quando seus oponentes começaram a ficar mais fortes. Mas com a base inimiga aberta na rota inferior, o antigo jogador de Draven criou um plano.

Depois que o Olaf, de Tyler, foi morto, ele comprou Fulgor e um Elixir da Ira para maximizar seu dano no ataque básico. Enquanto o time inimigo estava no Barão, Tyler1 se teletransportou para a rota inferior e esperou torceu para dar certo.

Mesmo que a outra equipe tenha conseguido garantir o Barão, a equipe de Tyler1 impediu alguns dele de voltar à base em uma jogada desesperada, mas que valeu a pena. Com apenas Sett para detê-lo, o streamer da Twitch rapidamente destruiu o Inibidor antes de chegar ao Nexus.

Ao usar o Ragnarok (R), Tyler1 ficou imune a qualquer controle de grupo enquanto descia a lenha com seus ataques básicos no Nexus inimigo. Mas, assim que o efeito de sua ultimate acabou, o Sett inimigo jogou Tyler1 para longe do Nexus. Embora o Master Yi tenha chegado para impedir Tyler1, já era tarde demais, Tyler1 venceu.

“Sim”, Tyler1 gritou de alegria. “Que time de merda!”

Apesar da vitória, a estrela da Twitch ainda denunciou todos os jogadores de sua equipe por uma combinação de abuso verbal, feed intencional e ociosidade.

Para ver mais partidas emocionantes, acesse o canal da Twitch de Tyler1.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 08 de abril.