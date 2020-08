Tudo que sabemos sobre Samira, possível nova campeã do LoL

League of Legends está a todo vapor nas últimas semanas, lançando os novos campeões Lillia e Yone e possivelmente revelando Samira.

Streamie, a Youtuber brasileira que vazou detalhes sobre Lillia, Yone e a linha Florescer Espiritual, compartilhou recentemente alguns detalhes sobre Samira. Samira, uma atiradora Noxiana com habilidades de cair o queixo, seria a campeã de número 151 no LoL.

As informações de Streamie batem com o que a Riot Games anunciou em 20 de junho, sobre uma nova atiradora “vestid[a] para matar” chegando ainda este ano. Mas a Riot ainda não revelou nem apresentou Samira oficialmente.

Confira tudo que sabemos sobre Samira até agora.

Quem é Samira?

Captura de tela via Streamie

Samira é uma atiradora Noxiana que se parece um pouco com a skin Miss Fortune Vaqueira.

Supostamente, ela usa uma arma de fogo em uma mão e uma adaga em outra. Ela lembra esteticamente a campeã Valla, de Heroes of the Storm. Há diversas semelhanças entre elas, de acordo com Streamie.

Imagem via Blizzard Entertainment

Quais são as habilidades de Samira?

Samira supostamente terá duas armas principais: uma pistola e uma adaga. Segundo Streamie, ela também tem uma metralhadora, que usa em sua ultimate. As adagas se pareceriam com as de Katarina e os ataques alternariam entre a pistola e a adaga. Sendo assim, a jogabilidade dela poderia ser parecida com a de Jayce, que alterna entre as formas de ataque corpo a corpo e à distância.

Samira teria, segundo Streamie, uma habilidade parecida com a ultimate de Katarina, o W de Irelia, o W de Urgot e a ultimate de Nunu.

Quando Samira será lançada nos servidores ativos do jogo?

Não se sabe quando Samira pode ser lançada. A Riot tirou um recesso de uma semana em agosto, então não parece que a campeã estará nos servidores ativos tão cedo.

Ela poderia aparecer junto com a atualização 10.18, com possíveis atrasos no lançamento caso haja erros em sua versão do PBE. Um atraso, no entanto, não seria uma grande surpresa, já que a Riot já atrasou alguns lançamentos para resolver erros.

O artigo será atualizado à medida que mais informações sobre Samira forem divulgadas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 05 de agosto.