Tudo que sabemos sobre as skins True Damage do LoL

No ano passado, os fãs de League of Legends testemunharam o nascimento do icônico grupo pop do jogo, K/DA. Neste ano, a Riot Games vai juntar quatro artistas talentosos do universo do LoL para criar um novo supergrupo: True Damage.

Akali está de volta ao palco do Mundial pelo segundo ano consecutivo, mas desta vez está se despedindo da K/DA. Agora, a rapper estará acompanhada de quatro outros músicos: Ekko, Yasuo, Qiyana e a recém-revelada Senna. Juntos, eles formam a True Damage, um grupo feito para criar “uma colaboração ambiciosa e desafiadora”, de acordo com o trailer da linha de skins.

Cada campeão recebeu um novo visual inspirado no hip-hop. Marcando a nova etapa de suas jornada musical, Akali agora não tem mais o boné e a máscara de seus dias de K/DA e usa cabelo prateado, tatuagens no braço e uma máscara de gás.

Qiyana True Damage será a felizarda a receber a Edição de Prestígio. Diferentemente da maioria das variantes douradas, porém, a skin Prestígio de Qiyana foi criada por Nicolas Ghesquière, diretor artístico da Louis Vuitton, e traz o logo da marca de luxo em sua lâmina. Senna também vai receber uma Edição de Prestígio de sua skin True Damage, mas não será revelada até o começo do ano que vem.

Assim como aconteceu com as skins K/DA, do ano passado, as skins True Damage virão acompanhadas de uma nova música para o Mundial. Soyeon, rapper do grupo de k-pop (G)I-DLE, assume a voz de Akali pelo segundo ano seguido. Os artistas Becky G, Keke Palmer, Jared “Duckwrth” Lee e Umar “Thutmose” Ibrahim completam as vozes do grupo.

Data de lançamento

Na final do Mundial 2018, a Riot lançou o vídeo de “POP/STARS”, música da K/DA, logo depois da cerimônia de abertura do evento. Os fãs de LoL podem esperar um lançamento parecido para a música da True Damage. A final começa em 10 de novembro, então é provável que a True Damage apareça para cantar a música na abertura da série antes do lançamento do vídeo no YouTube.

Para a sorte dos fãs do LoL, não vai demorar muito para que as skins fiquem disponíveis na loja. O lançamento delas será parecido com o da música da True Damage. Os cosméticos entram no PBE, servidor de testes do jogo, para serem testados por algumas semanas e depois ficam disponíveis na atualização 9.22, que deve ir ao ar em 6 de novembro. Como a maior parte das novas skins, porém, essas só devem chegar à loja do cliente em 10 de novembro.

Preços

Entre as novas skins, a de Ekko se destaca como a Lendária que vai custar 1.820 RP. O resto das skins, exceto as Edições Prestígio, vai custar 1.350 RP cada uma. Será possível pegar a Edição de Prestígio de Qiyana True Damage usando os emblemas do Mundial na aba de Espólios.

Artes

Ekko True Damage

Imagem via Riot Games

Akali True Damage

Imagem via Riot Games

Senna True Damage

Imagem via Riot Games

Yasuo True Damage

Imagem via Riot Games

Qiyana True Damage

Imagem via Riot Games

Qiyana True Damage Edição de Prestígio

Imagem via Riot Games

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 29 de outubro.