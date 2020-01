Tudo o que você precisa saber sobre como ganhar recompensas de região em Legends of Runeterra

Os novos jogadores de Legends of Runeterra (LoR) vão querer usar recompensas de região para criar decks e ganhar campeões no jogo de cartas digital da Riot Games.

O novo Jogo de Cartas Colecionáveis (JCC) gratuito da Riot, LoR, será lançado em 24 de janeiro por meio de uma versão beta aberta. Cada novo jogador recebe decks iniciais após a conclusão do tutorial, mas aprimorá-los e criar builds originais ajudarão a desbloquear cards mais rapidamente.

Os jogadores podem comprar curingas, rodadas de expedição e um pacote inicial para obter uma pequena vantagem. Mas os jogadores que não querem gastar podem acompanhar os outros facilmente através de uma uma quantidade consistente de partidas e de subir regiões de nível, desbloqueando cartas, baús, fragmentos, cápsulas e curingas para criar seus próprios decks de primeira linha. Há também recompensas semanais no LoR e a oportunidade de jogar uma expedição grátis por semana.

Como você sobe o nível de uma região em LoR?

O beta aberto de LoR possui um total de seis regiões nas quais os jogadores podem subir de nível, várias regiões ao mesmo tempo. Mas é recomendável focar em uma de cada vez. Um jogador sobe de nível ganhando XP através de missões diárias e competindo em partidas. Há um total de 20 níveis em cada região, com cada nível produzindo uma recompensa.

Nível 1 Curinga Raro Nível 2 Cápsula básica Nível 3 Baú de Bronze Nível 4 Cápsula Curinga Nível 5 Baú de Prata Nível 6 Carta Épica aleatória Nível 7 Baú de Ouro Nível 8 Cápsula de Campeão Nível 9 Cápsula básica Nível 10 Cápsula Épica Nível 11 Baú de Ouro nível 12 Cápsula Curinga Nível 13 Carta Épica aleatória Nível 14 Baú de Platina Nível 15 Curinga Épico Nível 16 Cápsula de Campeão Nível 17 Cápsula Épica Nível 18 Baú de Platina Nível 19 Curinga Campeão Nível 20 Baú de Diamante

Ao completar todos os níveis em uma região, os jogadores ganham cartas que variam de Comum a Campeão em raridade na região que está sendo jogada. Além de curingas, fragmentos e outros bônus por região.

52 cartas comuns

22 cartas raras

Quatro cartas épicas

Duas cartas épicas de regiões aleatórias

Duas cartas de campeão

Oito curingas comuns

Três curingas raros

Um curinga épico

Curinga de campeão

No mínimo 2.920 Fragmentos

O que tem nos baús e nas cápsulas?

Os baús são um importante componente das recompensas de LoR. Os jogadores ganham baús ao subir de nível em uma região e no cofre semanal. Existem cápsulas dentro dos baús que também podem ser obtidas separadamente através de uma recompensa de nível.

As cápsulas contêm cartas de uma região específica e curingas.

Cápsula curinga: Quatro curingas comuns e um curinga raro.

Cápsula básica: quatro cartas comuns e uma carta rara.

Cápsula épica: duas cartas comuns, duas raras e uma épica.

Cápsula de Campeão: Três cartas raras, uma épica e uma de campeão.

Os baús contêm cápsulas, cartas e fragmentos.

Baú de Bronze: duas cartas comuns e um mínimo de 80 fragmentos.

Baú de Prata: duas cartas comuns e uma rara, junto com um mínimo de 200 fragmentos.

Baú de Ouro: Uma cápsula básica e um mínimo de 360 ​​fragmentos.

Baú de Platina: duas cápsulas básicas e um mínimo de 560 fragmentos.

Baú de Diamante: Três cápsulas básicas e um mínimo de 800 fragmentos.

O que são as recompensas do Cofre Semanal?

O Cofre Semanal do LoR é um bônus para todos os tipos de jogadores, mesmo aqueles que perdem uma semana inteira de jogo. As recompensas são baseadas no XP ganho ao longo de uma semana, de segunda a domingo, dividida em 13 níveis.

Nível XP Recompensas 1 0 Três baús de bronze 2 1.000 Dois baús de bronze e um de prata 3 2.000 Um baú de bronze e dois de prata 4 3.000 Um baú de bronze, prata e ouro 5 4.000 Dois baús de prata e um de ouro 6 5.000 Um baú de prata e dois de ouro 7 7.000 Três baús de ouro 8 9.000 Dois baús de ouro e um de platina 9 11.000 Um baú de ouro e dois de platina 10 13.000 Três baús de platina e uma carta de campeão 11 17.000 Dois de platina, um de diamante e uma carta de campeão 12 21.000 Um de platina, dois de diamante e uma carta de campeão 13 25.000 Três baús de diamante e uma carta de campeão

Jogadores que completam suas missões diárias a cada semana devem atingir o nível 10, de acordo com os desenvolvedores do LoR. Aqueles que jogam consistentemente a cada semana devem ganhar uma carta de Campeão, 24 cartas Comuns, duas cartas Raras e um mínimo de 1.680 fragmentos apenas das recompensas do Cofre Semanal.

Como funciona a progressão de XP em LoR?

As informações sobre o sistema de progressão de XP são vagas no momento, mas mais detalhes devem ser revelados pela Riot antes do beta aberto de LoR em 24 de janeiro. No momento da redação, os jogadores ganham XP por vitórias e derrotas. Recompensas adicionais de XP também estão em desenvolvimento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 20 de janeiro.