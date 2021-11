Tudo o que sabemos sobre Projct L, o próximo jogo de luta da Riot

“Project L”, o próximo jogo de luta da Riot, passou despercebido desde que foi mostrado pela primeira vez na Evo em 2019. O lutador 2D baseado em assistência sem nome é inspirado em League of Legends e apresenta um grande elenco de personagens do jogo.

Mas o que mais vale a pena saber sobre o Project L?

Jogabilidade e mecânica principais

Imagem via Riot Games

O Project L é um jogo de luta 2D tradicional com uma peculiaridade. Reminiscente de jogos como Street Fighter, Tekken e Guilty Gear, o jogo engloba muitos dos fundamentos do gênero. Mas o que o diferencia é seu sistema de tag. Descrito como um lutador “com foco em assistência”, os jogadores serão capazes de escolher e usar uma equipe de dois personagens diferentes.

Isso recompensa a “formação de equipes estratégicas” e incentiva a tomada de decisões em tempo real. O objetivo, de acordo com a Riot, é construir um jogo que forneça uma “fantasia de combate dinâmica e rápida”, enquanto abre espaço para que os jogadores sejam criativos e se expressem por meio do jogo.

A Riot está se inclinando para uma mentalidade “fácil de aprender, difícil de dominar” com o Project L, como fez com muitos de seus jogos no passado. Isso tornará mais fácil entrar no jogo e aprender o kit básico de um novo personagem. Mas os jogadores serão recompensados ​​por investir tempo no jogo e se aprofundar em um personagem.

Os desenvolvedores desejam criar uma curva de dificuldade cada vez maior para “desbloquear a diversão em todos os níveis de habilidade”.

Personagens

Imagem via Riot Games

A Riot revelou um punhado de personagens que estarão disponíveis para jogar no Project L. Em um teaser no evento de 10º aniversário da desenvolvedora em 16 de outubro de 2019 e em uma postagem de atualização em novembro de 2021, os fãs tiveram um vislumbre dos seguintes campeões:

Ahri

Darius

Ekko

Jinx

Katarina

Para o design de personagens, o objetivo da Riot é entregar os movimentos icônicos pelos quais os campeões de League of Legends são conhecidos, mas adaptá-los para funcionar em um jogo de luta.

Ekko, por exemplo, manipula o tempo, rebobina seus próprios erros e atinge seus oponentes com sua Cronoquebra. E Jinx faz uso de seu arsenal de armas, dispara foguetes explosivos com seu Fishbones e causa estragos com sua Pow-Pow.

Código de rede e rollback

Imagem via Riot Games

A Riot está “investindo muito” no código de rede do Project L. Os desenvolvedores projetaram toda a rede do jogo para oferecer “a mesma jogabilidade altamente responsiva que você teria jogando off-line”.

Um problema constante na comunidade de jogos de luta, especialmente com eventos acontecendo online, o rollback ajudará a criar consistência em uma ampla gama de pings. A Riot desenvolveu um novo modelo de rede que “aumentará” os benefícios do rollback com tecnologia desenvolvida para outros jogos como League of Legends e VALORANT.

Esta tecnologia irá rotear o tráfego de rede através de algo chamado RiotDirect, o que ajudará a minimizar a latência para os jogadores. Os desenvolvedores também estão procurando gerenciar ativamente a conexão dos jogadores com seus oponentes para garantir uma “experiência de jogo justa e consistente”.

Data de lançamento

O Project L não tem um nome, muito menos uma data oficial de lançamento. A Riot “quase finalizou” a jogabilidade, os controles e a direção de arte do jogo, mas ainda há um certo caminho a percorrer. Os desenvolvedores precisam construir uma lista completa de campeões, criar fases, adicionar menus e interface do usuário, criar sistemas de classificação e muito mais antes mesmo de considerar o lançamento do jogo.

“Da última vez que conversamos, falamos que não apareceríamos por um bom tempo, mas, desta vez, prometemos fazer pelo menos duas atualizações no ano que vem”, disse a Riot em 21 de novembro de 2021. “Vocês ouvirão novidades nossas no começo do segundo semestre de 2022”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 22 de novembro.