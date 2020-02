Tudo o que sabemos sobre o Teamfight Tactics: Galáxias

Os fãs do Teamfight Tactics finalmente receberam notícias sobre o novo conjunto que está por vir.

O desenvolvedor do TFT Stephen “Mortdog” Mortimer e o estrategista de comunicações Blake “Beernana” Edwards revelaram tudo sobre o Conjunto Três: Galáxias em um /Dev ontem.

Aqui está tudo o que sabemos sobre o TFT Conjunto Três: Galáxias.

Quando o Conjunto Três será lançado?

Mortdog já havia sugerido o lançamento do Conjunto Três durante sua stream da Twitch em 31 de dezembro, explicando que a Ascenção dos Elementos duraria apenas a primeira temporada.

No /Dev de ontem, Mortdog confirmou que o terceiro conjunto deve ser lançado em meados de março, o que também parece coincidir com o lançamento para celulares.

Que classes e origens podemos esperar?

Graças à declaração repleta de trocadilhos de Mortdog em janeiro, ficou bem claro que os temas Projeto, Guardiãs Estelares, Odisséia e Pulsefire serão a inspiração para as classes e origens do Conjunto Três. Mas não está claro como as sinergias funcionarão ou quais serão os bônus de características.

Mas a julgar pelo enorme elenco de campeões que fazem parte desses temas de skin, é possível que os bônus possam subir para seis ou até nove unidades.

Mortdog explicou no /Dev ontem que Galáxias colocará os jogadores no meio de um universo de League of Legends que abrange “guerra intergaláctica” e apresenta “novos campeões, características, skins, tabuleiros, Pequenas Lendas e uma mecânica nova”.

Não está claro quais classes e origens se juntarão ao Conjunto Três, mas Guardiãs Estelares, Estrelas Negras e Odisseia são apenas algumas estimativas sensatas.

Quais campeões estrearão ou retornam?

O vídeo do /Dev, em janeiro, sugeriu que Projeto: Fiora, Poppy Guardiã Estelar, Jinx Odisseia e o Pulsefire Shen entrem na lista do Conjunto Três. Todos os quatro campeões entraram na Convergência anteriormente, mas suas habilidades, classes e origens provavelmente serão diferentes na próxima temporada.

Embora não tenha sido revelado muito mais, podemos fazer a hipótese de futuros campeões usando todas as linhas de skin de League como referência.

O Projeto Pyke, Leona, Zed, Lucian, Vi, Ashe, Vayne, Katarina, Yasuo e Yi, por exemplo, poderiam aparecer ao TFT no Conjunto Três. E, embora Jinx Guardiã Estelar possa não participar do TFT, já que ela provavelmente fará parte da Odisseia, campeões como Ahri e Lulu podem se juntar ao elenco.

O que mais devemos esperar no Conjunto Três?

O sistema de Casa Elemental durante a Ascensão dos Elementos está fazendo uma rápida saída no Conjunto Três, de acordo com o /Devs. Em vez disso, uma nova mecânica chamada “Galáxias” se juntará ao TFT.

Enquanto alguns jogos podem ser jogados com conjuntos de regras normais, outros devem levar jogadores para uma galáxia diferente com suas próprias regras. Uma Galáxia Neekoverso, por exemplo, onde todos já começam a partida com duas Ajudas de Neeko.

As unidades de quatro custos também serão apresentadas no primeiro carrossel do Conjunto Três. Isso deve torná-lo ainda mais agitado e adicionar um pico de energia no início do jogo ao TFT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos e Jerome Heath no Dot Esports no dia 27 de fevereiro.