Todos os easter eggs em Ruined King: A League of Legends Story

Ruined King: A League of Legends Story permite que os jogadores mergulhem totalmente no mundo de Runeterra, transportando-os para Águas de Sentina e navegando para as Ilhas das Sombras. A Riot Forge foi muito cuidadosa ao planejar cada detalhe da história do jogo, adicionando menções e easter eggs de outros títulos da Riot Games.

Aqui estão todos os easter eggs que encontramos em Ruined King.

Todos os campeões mencionados em Ruined King

Além dos protagonistas da história e dos campeões presentes e visíveis no jogo, a Riot também acrescentou muitas menções aos campeões do LoL nas discussões que podem ser ouvidas nas ruas de Águas de Sentina, nas conversas entre os campeões protagonistas, e nas notas de diários que podem ser encontradas por aí. Além dos 12 campeões do LoL que os jogadores podem facilmente encontrar ou enfrentar no jogo, encontramos 15 referências claras para o mesmo número de campeões. Entre eles, encontramos menções a Fizz, Zed, Nautilus, Elise, Kalista e Fiddlesticks. Você pode conferir todos os outros campeões do LoL que encontramos em Ruined King nas imagens abaixo aqui.

Maokai Nautilus Swain e Elise Swain e Riven Teemo Tham Kench Volibear Yone Zed Fiddlesticks Fizz Janna Kalista Kindred

Todos os itens do LoL mencionados em Ruined King

Outra parte crucial da jornada para derrotar o Rei Destruído são os itens equipados em seus campeões. Em Ruined King existem quatro categorias além das armas dos campeões: Armadura, Anel, Pescoço, Amuleto. E para cada categoria existem vários itens de vários níveis que os jogadores podem equipar em seus campeões no jogo. Alguns deles são lembretes de itens passados ​​e presentes no LoL, como o Anel de Doran, a Couraça do Defunto e a Lâmina Fantasma de Yomuu. Você pode verificar todos os outros itens do LoL que encontramos no jogo Ruined King nas imagens abaixo aqui.

Todos os campos da selva do LoL mencionados em Ruined King

Em Ruined King, quando os campeões têm sua barra de Vida esgotada, a melhor maneira de se recuperar é descansar em pontos de descanso designados que podem ser encontrados ao redor do mapa. Entre as ações que os jogadores podem realizar nos pontos de descanso, há a opção “Comer uma refeição e descansar”, que dá aos jogadores a oportunidade de restaurar seus campeões com pratos que dão fortalecimentos temporários. E sim, você pode fazer Yasuo ou Miss Fortune comer carne de Trevoguari. Existem várias menções aos acampamentos da selva do LoL ao longo do jogo Ruined King, aqui estão todas as referências que encontramos.

Todas as regiões de Runeterra mencionadas em Ruined King

O jogo Ruined King se passa em Águas de Sentina e nas Ilhas das Sombras, mas essas são apenas duas das regiões de Runeterra. O vasto mundo que os jogadores conhecem desde o lançamento de LoL inclui mais de 10 regiões, e algumas delas são sugeridas ou mencionadas em itens, alimentos e bebidas em Ruined King. Ao lado de Águas de Sentina e das Ilhas das Sombras, aqui estão todas as menções de outras regiões de Runeterra no jogo.

Eventos, cartas de Legends of Runeterra e outros jogos da Riot mencionados em Ruined King

Em um universo em constante expansão como o criado pela Riot, é fácil perder alguns detalhes ocultos ou citações especiais. Até porque não só o LoL faz parte deste universo, mas ao longo dos anos surgiram adições como o jogo de tabuleiro Tellstones e o jogo de cartas Legends of Runeterra. Na verdade, ambos os jogos são mencionados em Ruined King, o primeiro nas notas de Miss Fortune e o último nas aparições de alguns personagens nas cartas. Abaixo você poderá encontrar todas as menções para esses dois jogos que encontramos no Ruined King.

Ruined King é o primeiro de seu tipo, mas a Riot já anunciou que não será o último. Podemos continuar explorando Águas de Sentina e as Ilhas das Sombras até esperarmos para explorar novas terras e descobrir mais easter eggs com esses jogos futuros.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cecilia Ciocchetti no Dot Esports no dia 22 de dezembro.