Todos os easter eggs do Ato Dois de Arcane

O segundo ato da nova série de animação da Riot Games, Arcane, foi lançado na Netflix em 13 de novembro. A série já é um grande sucesso, atingindo uma pontuação de 100 por cento no Rotten Tomatoes e sendo a série principal na Netflix em vários países ao redor o mundo. Mas mesmo com todos aqueles olhos em Piltover e Zaun, existem alguns detalhes no show que apenas os fãs de League of Legends irão notar.

Passamos pelos episódios quatro a seis em busca de easter eggs, compilando uma lista de todas as mensagens ocultas e sinais sobre o universo do LoL que encontramos no segundo ato de Arcane. Como os easter eggs devem ser escondidos, não contaremos as indicações óbvias, como o laser de Viktor ou a aparição de Imagine Dragons no episódio cinco.

Gragas

O primeiro easter egg do segundo ato de Arcane está quase no início do episódio quatro. Quando os capangas de Silco estão carregando a Cintila no dirigível, podemos ver rapidamente a mão, o barril e a silhueta de Gragas desenhados nos contêineres.

Imagem via Riot Games

Pentakill

No mesmo episódio, quando Sevika retorna a Silco para lhe contar o que aconteceu no dirigível, vemos diferentes cenas de Zaun. Entre eles, por um breve momento, os fãs do LoL podem ver uma loja de tatuagem na qual o artista está desenhando um logotipo do Pentakill nas costas de alguém.

Imagem via Riot Games

Animais do clipe Get Jinxed

Mais tarde, no episódio quatro, quando vemos o esconderijo de Jinx, onde ela faz experimentos e fica de boa com seus “amigos”, há um cavalo de madeira ao lado do sofá. Parece um rinoceronte, o mesmo que ela montou no videoclipe de “Get Jinxed”.

Imagem via Riot Games

Então, Silco visita Jinx em seu laboratório e ela mostra a ele a Gema Hextec que ela roubou. Ela entrega a joia para Silco e, em seguida, passa a desejar a ele “Feliz Dia do Progresso”, disparando alguns fogos de artifício enquanto se balança em um pequeno carrossel com cavalos. Um cavalo semelhante é visto no primeiro episódio no laboratório de Jayce.

Imagem via Riot Games

Kindred

No episódio cinco, vemos Vi trazendo Caitlyn a um bordel para pedir informações sobre o paradeiro de Silco, seus capangas e Powder. Quando as duas entram no salão principal, vemos várias salas com diferentes pessoas. Duas pessoas desconhecidas estão usando máscaras que os fãs do LoL acharão familiares. Mais precisamente, eles estão usando máscaras com o símbolo dos Kindred.

Teemo

Em seguida, pulamos direto para o sexto episódio da série. Mais especificamente, entramos na cena em que Silco entra no quarto de Marcus e está brincando com a filha do Defensor. Um dos capangas de Silco na sala é visto lendo um pequeno livro vermelho cheio de contos de Teemo, com muitas ilustrações do pequeno yordle nele.

Imagem via Riot Games

O terceiro e último ato de Arcane será lançado em 20 de novembro na Netflix.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cecilia Ciocchetti no Dot Esports no dia 17 de novembro.