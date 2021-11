Todos os campeões em Ruined King: A League of Legends Story

Riot Forged lançou Ruined King: A League of Legends Story em 16 de novembro para a surpresa de todos.

Desde que o primeiro trailer foi lançado em 2020, os fãs do LoL sabiam quais campeões estariam no jogo. De Braum a Yasuo, campeões de toda Runeterra convergem em Águas de Sentina para lidar com Viego, o Rei Destruído. Mas desde o início do jogo, os jogadores perceberão que há mais alguns campeões que não foram mencionados ou vistos nos trailers.

Aqui estão todos os campeões do LoL presentes em Ruined King, e alguns que podem aparecer durante o jogo.

Viego e Thresh

Antes de entrar no jogo, os jogadores assistem a uma cena de alguns séculos antes dos eventos do jogo acontecerem. O primeiro campeão que eles encontrarão é Viego, ainda humano, que segura uma Isolde sem vida e a coloca nas águas das Ilhas Abençoadas. Ela acorda da morte e esfaqueia seu amante e rei, deixando-o louco. Alguns séculos se passam e um Guardião das Correntes é visto caminhando em direção à Espada do Rei Destruído, despertando seu dono.

Desde o lançamento do nome do jogo, os fãs do LoL sabiam que Viego apareceria como o chefe final. E mesmo que a história do Rei Destruído esteja profundamente entrelaçada com a história de Thresh, não era certo que ele teria aparecido tão cedo.

Miss Fortune

Com a história que se passa em Águas de Sentina, não é surpresa que alguns dos principais personagens da cidade apareçam no jogo. Sarah Fortune, ou Miss Fortune, é uma das personagens principais e campeãs de Ruined King. Ela é a primeira personagem jogável que os fãs podem usar para se adaptar e aprender a jogabilidade.

Illaoi

Outra campeã do LoL presente em Ruined King é Illaoi, a Sacerdotisa Kraken. Ela está presente no jogo como tanque e curandeira, conduzindo os fãs pelas ruas de Águas de Sentina enquanto acompanha alguns seguidores da divindade conhecida como Nagacáburos.

Pyke

Outro campeão baseado em Águas de Sentina que teríamos perdido se ele não estivesse no jogo Ruined King é o Estripador das Águas Sangrentas, Pyke. Ele é indiretamente introduzido por Illaoi em uma das primeiras cenas em que ela aparece. A sacerdotisa fala sobre esse “estripador” que está andando pelas ruas (e docas) de Águas de Sentina, trazendo o caos e o assassinato.

Braum

Em contraste com os dois últimos personagens introduzidos, a próxima entrada não era tão óbvia. O Coração de Freljord não é exatamente um campeão que os fãs do LoL esperariam encontrar vagando pelas ruas de Águas de Sentina. Mas Braum é um dos personagens jogáveis ​​no jogo Ruined King. Ainda não está claro como ou por que um dos personagens mais jogados da região nevada acabou em Águas de Sentina, mas podemos ficar “seguros” porque estamos com Braum.

Ahri e Yasuo

Dois outros campeões que não são das regiões marítimas em que o jogo se passa são Ahri e Yasuo. Os dois personagens chegam a Águas de Sentina em um navio que partiu de Ionia, ambos em busca de algo, embora ainda não esteja claro qual é seu objetivo final.

Eles farão parte da equipe de campeões jogáveis ​​em Ruined King.

Campeões que podem aparecer

Pode haver alguns outros campeões que aparecem no jogo Ruined King. Entre os possíveis candidatos, o mais provável é Gangplank. Mencionado no início da história por Miss Fortune, que diz que está morto, Gangplank pode aparecer mais tarde na história como um dos chefes do jogo.

A história se passa em Águas de Sentina, mas um dos lugares que podemos ver e visitar no jogo são as Ilhas das Sombras. Muitos campeões e personagens do universo do LoL vêm dessa região remota e sombria. Entre eles estão os treants, uma vez que espíritos da natureza na forma de plantas sencientes que foram corrompidas pela ruína e vagam pelas terras amaldiçoadas. No último trailer lançado, um antídoto que se parece com Maokai é brevemente visível.

Ruined King: A League of Legends Story está agora disponível no Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 e PC.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cecilia Ciocchetti no Dot Esports no dia 17 de novembro.