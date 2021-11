Todos os campeões de League of Legends que apareceram no terceiro ato de Arcane

A primeira temporada da série de animação Arcane da Riot Games terminou em 20 de novembro. No programa, as histórias de vários campeões de League of Legends se juntam para criar uma sinfonia perfeita, trazendo a primeira temporada a um final tenso. O sucesso de LoL e Arcane ajudou a preparar o terreno para mais narrativas a serem exploradas no futuro, especialmente com a segunda temporada do programa em produção.

Os jogadores de League of Legends já conhecem os campeões do programa, mas os fãs que assistiram aos outros atos da temporada também devem ver alguns rostos conhecidos ao longo do terceiro ato.

No entanto, o desenvolvimento de personagem dos campeões no ato final é verdadeiramente mágico. Fãs familiarizados com a história também podem apreciar os detalhes da série e fazer conexões entre Arcane e LoL, melhorando a experiência.

Aqui estão todos os campeões que apareceram na série e seu desenvolvimento em Arcane.

Jayce

Jayce se tornou uma figura monumental após os dois primeiros atos. Ele se tornou o chefe, de fato, do Conselho, com suas inovações e conhecimento da Hextec na vanguarda de Piltover. No entanto, o personagem tem algumas escolhas morais e estratégicas difíceis para fazer no terceiro ato, como curar a doença de Viktor por meio do Núcleo Hex e do peso que vem com a coroa de Piltover.

No terceiro ato, Mel e sua mãe pressionam Jayce para transformar a Hextec em uma arma. Ele forjou seu icônico Martelo para defender Piltover contra a ameaça da subferia, com Silco por trás das ações.

Ele se junta a Vi, com o objetivo de derrubar o império de Silco e acabar com suas fábricas de Cintila para minar o controle de Silco sobre os cidadãos de Zaun. Ao lidar com os guardas quimiotanque, Jayce acidentalmente mata um espectador com um tiro de seu martelo. O incidente o devastou.

O líder decidiu quebrar o ciclo de violência e encontrar uma solução pacífica para o problema, mesmo que isso significasse ceder às reivindicações de Silco. Ele se encontrou com Silco e negociou um acordo com o chefão. O show termina com ele persuadindo o Conselho a uma resolução pacífica, antes que um foguete interrompa a reunião.

Heimerdinger

Heimerdinger, o gênio cientista yordle, foi um dos fundadores de Piltover. Jayce o baniu da Academia no segundo ato em um final de temporada comovente. No entanto, o yordle não descansou, e ele aparece brevemente nos dois últimos episódios.

Heimerdinger viaja para a subferia com uma capa, finalmente para ver mais de perto as pessoas que governou por anos. Ele sente o sofrimento das pessoas ali, tornando-se um momento comovente na série.

Mais tarde, após a luta entre Ekko e Jinx, Heimerdinger se depara com a prancha de Ekko e fala sobre seu design defeituoso. Ekko explica que foi feito para o ar mais denso de Zaun. Uma conversa entre os dois revela que Ekko foi ferido na luta, e o líder trouxe Heimerdinger para o esconderijo dos Fogolumes. O Inventor Idolatrado ficou surpreso com a fortaleza e engenhosidade de Ekko.

No final, também vemos Heimerdinger discutindo planos com Ekko, que podem se conectar à segunda temporada de Arcane. Os dois poderiam trabalhar juntos no futuro, com Heimerdinger ajudando Ekko a construir o famoso Revo-Z.

Ekko

Surpresa! Ekko é o líder dos Vagalumes, e ele está protegendo algumas pessoas da subferia em sua base após a morte de Vander. A ascensão de Cintila em Zaun deixou seus habitantes quase implorando nas ruas, e Ekko quer impedir os planos de Silco.

No terceiro ato, Ekko traz Vi e Caitlyn de volta a salvo para seu complexo. Ele informa a Vi sobre as intenções de Jinx e diz que O Gatilho Desenfreado está trabalhando com Silco de boa vontade. Caitlyn e Vi elaboram um plano: levar a Gema Hextec ao Conselho para evitar uma grande retaliação sobre Zaun. Ekko concorda com o plano e os escolta até a ponte, mas Jinx os intercepta. Ekko foge com vida, mas é ferido após uma batalha intensa.

Mais tarde, ele se encontra com Heimerdinger e traz o yordle para o esconderijo dos Fogolumes.

Caitlyn

Caitlyn teve sua parcela de desenvolvimento de personagem no segundo ato, aproximando-se de Vi e mergulhando profundamente na subferia. Ela caça Silco e descobre informações vitais sobre a condição das pessoas em Zaun, que é parcialmente devido à prevalência de Cintila.

Durante o terceiro ato, Caitlyn obtém a Gema Hextec, perguntando a Ekko se ela pode apresentá-la ao Conselho, e, mais importante, a seu velho amigo Jayce. Depois de pegar a Gema, ela volta para a residência Kiramman junto de Vi, e as duas descobrem que o cristal está desaparecido. Mesmo assim, as duas apresentam seu caso ao Conselho e pedem que derrubem Silco.

Vi

Vi e Caitlyn tinham arcos de personagem semelhantes no terceiro ato. Como Caitlyn, ela é abduzida por Ekko no final do episódio seis. Ao contrário da defensora, no entanto, Vi não sente medo, pois sabe que Ekko está por trás da máscara. Ela fala sobre as condições da cidade baixa que pioraram após a morte de Vander e concorda em apelar ao Conselho com Caitlyn.

Ela recua quando estava cruzando a ponte para Piltover para ir encontrar sua irmã. Ela corre de volta para buscar Caitlyn depois de ouvir a comoção entre a dupla e os defensores, irritando Jinx no processo.

Depois que o Conselho decide não ajudá-los, Vi rompe sua relação com Caitlyn e busca justiça em seus caminhos. Ela se junta brevemente a Jayce, que dá a ela as icônicas Manoplas Hextec que ela usa durante o jogo. Vi sugere que derrubar as fábricas de Cintila da Silco seria a maneira mais fácil de enfraquecer seu domínio em Zaun, e os dois lutam juntos para derrubar uma das instalações de Silco. Vi vê Jayce atirar no menino também.

Depois de sua aliança temporária com Jayce, ela luta com Sevika, mas Jinx a captura após o fim do conflito.

Jinx

Jinx provavelmente teve o desenvolvimento de personagem mais significativo em Arcane. Sua jornada de uma Powder inocente à cínica Jinx está na vanguarda da série. O show faz um trabalho brilhante de mostrar os conflitos internos da personagem, e Jinx roubaria o show em suas cenas durante o ato final de Arcane.

No primeiro episódio do terceiro ato, Jinx ataca o bloqueio da ponte e mata Marcus. Ela duela com Ekko, que termina em derrota. Ela arremessa uma granada como um último golpe. Ekko escapa, mas a explosão a fere gravemente. Silco resgata Jinx e a leva até Singed, que usou Cintila como último recurso para salvar Jinx.

Após o incidente, Jinx sequestra Vi, Caitlyn e Silco como o ponto mais crucial de seu arco para se tornar Jinx de uma vez por todas. Ela pede a Vi para matar Caitlyn se ela quiser a Powder de volta. Vi não conseguiu, e tanto Silco quanto Vi tentaram persuadir Jinx. As vozes na cabeça de Jinx eram ensurdecedoras, e o Gatilho Desenfreado disparou Pow-pow contra Silco, aparentemente por acidente, matando-o. Naquele momento, ela se senta em uma cadeira rotulada Jinx, abraçando sua nova persona de uma vez por todas.

Após sua perda, ela usa a Gema Hextec para fornecer energia a seu Super Mega Míssil da Morte e atira um projétil diretamente no Conselho em Piltover, que estava votando a favor do acordo de Jayce com Silco. A série corta logo antes do míssil chegar ao destino, criando uma tremenda empolgação para a próxima temporada.

Viktor

Viktor começou a se transformar no show, mas ainda não atingiu sua forma do LoL. Viktor estava ficando desesperado para usar o Núcleo Hex como uma cura, mas ele não conseguia descobrir o mistério por trás dele. Qualquer matéria orgânica que ele usasse acabaria por murchar, fazendo sua cura parecer complicada.

A resposta acabou vindo de um velho conhecido de Viktor, Singed, que sugeriu Cintila como um meio de estabilizar a tecnologia. Viktor injetou Cintila em seu corpo e obteve resultados positivos no início. Durante outra rodada de seu “tratamento” com Cintila e o Núcleo Hex, Sky, uma de suas parceiras de laboratório, irrompeu na sala, com a intenção de vê-lo e mencionando como ela admirava Viktor.

Ela acreditava que Viktor estava sendo prejudicado pelo Núcleo Hex e tentou salvá-lo, mas sem Cintila em seu sistema, ela acabou sendo vaporizada pelo poder do artefato. Viktor teve que viver com o peso da culpa, que cresceu depois que ele descobriu a extensão da admiração dela. Ele quase saltou de seu esconderijo secreto em Zaun, mas Jayce o salvou. Ele ainda não atingiu sua forma do LoL, no entanto, o que significa que pode haver mais no horizonte para ele na segunda temporada.

Singed

Singed ainda é um personagem enigmático em Arcane, e ele tem conversas mínimas com outros personagens. Os telespectadores tiveram um vislumbre dele quando ele falou com Viktor sobre o Núcleo Hex, e o Químico Louco mencionou Heimerdinger. Eles trabalharam juntos há muito tempo em Piltover. Ainda há pontas soltas no enredo de Singed, e a Riot poderia explorá-las no futuro com Arcane.

Menções honrosas: Warwick e Orianna

Enquanto todos pensavam que Warwick era Vander, o personagem não voltou misteriosamente dos mortos. Não tire seus chapéus de detetive ainda, no entanto. No final da série, houve uma cena em que Singed apareceu do ponto de vista de uma criatura pendurada por garras. Esta criatura é provavelmente Warwick. Se os jogadores mudarem de ponto de vista, eles podem detectar o incidente acontecendo em uma splash art da história de Singed em League of Legends.

Além disso, a Donzela Mecânica, Orianna, também pode ser vista na mesma cena em que Singed está olhando para a foto de uma garota que se parece muito com a campeã. Com base nisso, ela pode fazer uma aparição na segunda temporada de Arcane.

A primeira temporada de Arcane está disponível para transmissão na Netflix.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rijit Banerjee no Dot Esports no dia 21 de novembro.