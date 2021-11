Todos os campeões de League of Legends que aparecem no segundo ato de Arcane

A série de animação Arcane da Riot Games estreou seu segundo ato em 13 de novembro. Os fãs de League of Legends que estão familiarizados com os campeões do jogo verão alguns deles na série.

Os sete campeões do LoL no segundo ato de Arcane apareceram na primeira parte do show. Ekko é o único campeão que apareceu na primeira parte, mas não retorna explicitamente no segundo ato. As histórias desses campeões devem se desenvolver ainda mais no ato final de Arcane, e podem se entrelaçar com histórias de ainda mais personagens para encerrar a série.

Jayce

Jayce, o homem do progresso de Piltover, conquistou um lugar como um dos personagens principais de Arcane na Cidade Alta. Suas tecnologias Hextec revolucionaram o comércio em Piltover, e ele faz mudanças drásticas como membro do Conselho. Ele é ajudado por Mel, que o informa que ele poderia ter alvos em suas costas se ele não sacrificasse seus planos de segurança para apaziguar o resto dos membros do conselho. Por meio dela, ele se envolve com a política dentro do Conselho e faz acordos com outros membros, o que acaba atraindo-os para o seu lado.

With Jayce as our man of progress, our future is bright 🎆 (and handsome 💪) #ArcaneWatchParty



Watch with us on @netflix📺https://t.co/j6OOBlYEit pic.twitter.com/8xEOrarjeQ — Arcane (@arcaneshow) November 13, 2021

Heimerdinger

O Pai de Piltover aparece no início do Dia do Progresso, o festival de ciência e inovação da cidade, quando pede a Jayce para falar durante as comemorações. Depois disso, o campeão não aparece até o final do ato, quando Viktor finalmente desvenda o mistério do Núcleo Hex. Heimerdinger, no entanto, pede que Jayce e Viktor destruam o experimento após serem lembrados do caos causado pelas Guerras Rúnicas. Jayce se recusa e mais tarde, com outros membros do conselho, vota para que saia do conselho com base na ideia de que ele está atrapalhando o progresso.

Viktor

Viktor estava esperançoso e ambicioso no primeiro ato. Conforme a série avança para o segundo ato, no entanto, o campeão fica mais doente, tossindo sangue com frequência. Seu personagem está doente e desesperado para salvar sua vida com o Núcleo Hex. Ele também parece começar a se desconectar de Jayce e pretende usar o Núcleo Hex em todo o seu potencial.

Os espectadores têm um vislumbre de seu passado quando Singed o encontra na cidade subterrânea de Zaun. Ele também encontra Heimerdinger lá durante a segunda parte do show. O ato final pode vê-lo finalmente assumir sua forma de campeão mecânico, que a comunidade conhece do LoL.

Vi

Marcus tirou Vi de Powder no final do primeiro ato e a prendeu na Cidade Alta. Ela acompanha Caitlyn em uma investigação para Zaun para descobrir mais sobre as intenções de Silco e sua irmã Powder (agora Jinx). Vi cresce como personagem durante seu tempo em Zaun, e o público a vê valorizando as comidas da cidade baixa. Durante sua expedição, ela desenvolve uma conexão com Caitlyn e se vinga de um dos responsáveis ​​pela morte de Vander. Ela finalmente encontra Silco e Jinx no final do segundo ato.

Jinx

Jinx tem um dos arcos de história mais significativos à medida que se transforma em alguém obcecada por pólvora, explosivos e caos. Ela está trabalhando com Silco e parece que ele está usando Jinx para infligir o caos em Piltover. Ela não é totalmente cínica ainda, no entanto. Quando ela descobre sobre a libertação de Vi da prisão, Jinx parece se reunir com sua irmã, acendendo o sinalizador azul que Vi deu a ela no primeiro ato.

Quando ela vê Vi com Caitlyn, ela pensa que Vi tentou armar para ela. Para aumentar o mal-entendido, os Fogolumes fazem uma aparição inesperada e roubam a Gema Hextec deles. Apesar de derrubar alguns Fogolumes, Jinx não conseguiu impedi-los de pegar Vi.

Caitlyn

Caitlyn não apareceu tanto no primeiro ato, mas teve uma presença marcante na segunda parte da série. Ela secretamente investiga a invasão que aconteceu no episódio quatro e leva pedaços de evidência com ela, mas é pega por Marcus. Para obter mais informações sobre quem estava por trás do ataque, ela tira Vi de sua prisão e a leva para Zaun, descobrindo sobre a Cintila e a condição das pessoas na cidade baixa. Ela também ajuda Vi em sua busca por Jinx, desenvolvendo um relacionamento mais profundo com a ex-prisioneira.

Singed

Singed é visto trabalhando com Silco no primeiro ato. O segundo ato, entretanto, revela suas interações com um jovem Viktor. Ele ficou impressionado com as invenções de Viktor e mostrou a ele uma criatura mutante chamada Rio, uma forma adulta da Pequena Lenda de Teamfight Tactics chamada “Piximander”. Os telespectadores podem notar que Singed está se aproximando de sua forma de campeão no LoL, que busca realizar experimentos cruzando limites terríveis para sua noção do bem coletivo.

Menções honrosas: Ekko e Teemo

Ekko foi um personagem secundário cativante no primeiro ato de Arcane, mas ele estava longe de ser visto na segunda parte. De acordo com algumas teorias, no entanto, ele poderia ser o líder enigmático dos Fogolumes considerando que sua tecnologia se parece com o kit de campeão no LoL. Com a Gema Hextec em seu arsenal, o show pode revelar sua identidade como o líder dos Fogolumes no ato final.

O yordle de Bandle City, Teemo, também apareceu em alguns easter eggs durante o primeiro ato, mas eles ficam ainda melhores na segunda parte. Quando Silco estava ameaçando Marcus sutilmente, um dos caras atrás de Silco estava sentado em um cavalo de brinquedo lendo um livro com fotos do escoteiro de Bandópolis. Teemo pode aparecer no ato final, ou pode ser apenas a Riot Games lançando mais história para a série do Universo de Runeterra.

O primeiro e o segundo ato de Arcane estão disponíveis para transmissão na Netflix, e o ato final sai em 20 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rijit Banerjee no Dot Esports no dia 14 de novembro.