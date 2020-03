Todas Splash Arts de Fiddlesticks

Mais de nove meses se passaram desde que os fãs de League of Legends votaram em Fiddlesticks e Volibear como os próximos campeões a receber retrabalhos. E hoje, a Riot Games finalmente mostrou o kit atualizado para Fiddlesticks, que será o primeiro do par a ver uma atualização, além de novas e aprimoradas splash artes para cada uma das skins do Mensageiro da Morte.

Fiddlesticks precisava de retrabalho há tempos. Seu kit parecia unidimensional e não deixava espaço para a demonstração de habilidades. Ele ganhou o voto da comunidade para o próximo retrabalho ao lado de Volibear em maio de 2019. Todas as suas nove skins, incluindo Espectral, Velho Oeste, Festa Surpresa, Ascendente, Pretoriano, Union Jack, Cabeça de Abóbora, Perna-de-Pau e Doces Trevosos, precisavam de uma atualização e a Riot está finalmente entregando, atualizando-as, juntamente com a atualização de jogabilidade do Fiddlesticks.

Aqui estão todas as artes atualizadas de Fiddlesticks.

Fiddlesticks Espectral

Fiddlesticks do Velho Oeste

Fiddlesticks Festa Surpresa

Fiddlesticks Ascendente

Fiddlesticks Pretoriano

Fiddlesticks Union Jack

Fiddlesticks Cabeça de Abóbora

Fiddlesticks Perna-de-Pau

Fiddlesticks Doces Trevosos

Para comemorar o retrabalho, a Riot Games também lançou um novo tema para Fiddlesticks. Os invocadores poderão jogar com ele na próxima atualização, que será lançada no dia 18 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 14 de março.