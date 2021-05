Todas as molduras de ranqueadas em League of Legends

Em League of Legends, os jogadores podem competir no modo Ranqueado do jogo para terem a chance de ganhar uma moldura de classificação que aparecerá no Grupo e na tela de carregamento do jogo.

Durante a atual temporada da Liga , você tem a possibilidade de ganhar uma das nove fronteiras classificadas no jogo. Você começará no Ferro durante as partidas de colocação e terá a possibilidade de subir até o Ouro. Se você continuar ganhando jogos, poderá subir para o Challenger com o tempo, se conseguir manter uma boa winrate. Durante sua escalada, você notará várias fronteiras. Compilamos a lista para você entender facilmente qual corresponde a qual camada.

Aqui estão todas as molduras ranqueadas do LoL.

Ferro

Imagem via Riot Games

O ferro está na base da escada e 2,2 por cento dos jogadores fazem parte dessa categoria, de acordo com dados da League of Graphs. Metade dos jogadores do Ferro estão concentrados no Ferro I. Este nível foi adicionado recentemente depois que a Riot disse que era necessário haver níveis adicionais nas partes inferior e superior dos ranques para diluir os jogadores de Bronze e Mestre.

Bronze

Imagem via Riot Games

Bronze tem 20 por cento dos jogadores com a maioria deles concentrada no Bronze I, de acordo com dados do Liga dos gráficos . Este nível era o último em que os jogadores podiam entrar perdendo jogos antes de o Iron ser introduzido.

Prata

Imagem via Riot Games

Prata tem a maior porcentagem de jogadores, 37, de acordo com League of Graphs. A maior parte, 9,7%, está concentrada em Prata II, principalmente devido ao fato de que as novas contas após as colocações acabam em Silver.

Ouro

Imagem via Riot Games

Ouro costumava ser a principal etapa que os jogadores aspiravam a obter, uma vez que lhes concede uma skin Vitoriosa para marcar seu sucesso. Cerca de 27 por cento dos jogadores fazem parte deste nível, de acordo com League of Graphs.

Platina

Imagem via Riot Games

Platina tem 9,8 por cento dos jogadores. É a camada intermediária procurada por muitos jogadores. Este é o primeiro passo difícil antes de chegar ao Diamante. Cinco por cento dos jogadores estão no Platina IV.

Diamante

Imagem via Riot Games

O Diamante V costumava ter a maior concentração de jogadores no passado. Com sua remoção, muitos jogadores foram rebaixados para Platina I, enquanto outros escalaram para Diamante IV. Cerca de 1,5 por cento dos jogadores fazem parte deste nível, com o maior número, 0,68 por cento, no Diamante IV.

Mestre

Imagem via Riot Games

Mestre é a primeira camada que não possui divisões. Os jogadores podem ganhar mais de 100 PdL e, se atingirem um determinado limite, serão promovidos a Grão Mestre. Cerca de 0,12 por cento fazem parte dessa camada, de acordo com o League of Graphs. Uma vez que os jogadores alcançam este nível, eles frequentemente começam a procurar oportunidades para se tornarem jogadores profissionais do LoL em várias ligas acadêmicas ao redor do mundo. Este é um ótimo campo de aferição de novos talentos emergentes na região.

Grão Mestre

Imagem via Riot Games

Grão Mestre é um dos dois níveis mais altos do LoL e possui os jogadores mais habilidosos e competitivos da região. Os jogadores precisam de um limite mínimo de 200 PdL para alcançar o Grão Mestre do Mestre. Mas essa não é a única restrição, com os espaços limitados dependendo do servidor. O jogador terá que alcançar 200 PdL e ultrapassar um jogador dessa classificação para ser promovido a Grão Mestre. Apenas 0,031 por cento dos jogadores fazem parte desta camada.

Desafiante

Imagem via Riot Games

Desafiante é o segundo nível mais alto do LoL. A maioria dos jogadores profissionais ou estrelas da fila solo estão neste nível, criando um ambiente altamente competitivo para aqueles que o alcançam. Os jogadores precisam de um mínimo de 500 PdL para alcançar o Desafiante do Grão Mestre. Existem também espaços limitados dependendo do servidor. Depois de atingir o limite de PdL, o jogador terá que ultrapassar um jogador se as vagas já estiverem preenchidas para ser promovido a Desafiante. Apenas 0,013 por cento dos jogadores fazem parte desta camada, de acordo com leagueofgraphs.com.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 12 de maio.