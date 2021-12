Todas as armas lendárias em Ruined King

A Riot Games e a Riot Forge lançaram Ruined King: A League of Legends Story em 16 de novembro, e aqueles que começaram a jogar o RPG baseado em turnos no lançamento estão começando a chegar ao fim da história. Várias missões em Ruined King não afetam a história diretamente, mas oferecem espólios inestimáveis ​​que facilitarão o caminho dos jogadores no jogo. Entre elas, estão as missões de armas lendárias.

Cada campeão jogável em Ruined King tem sua própria arma lendária, para um total de seis armas lendárias no jogo, além do equipamento de pesca lendário. Os jogadores precisarão completar missões e obter três itens específicos para forjar as armas lendárias.

Para iniciar a missão principal, os jogadores terão que passar pela Masmorra do Thresh e chegar à Biblioteca da Agonia, onde encontrarão a Forja Arcana e o Ateneu, contendo livros com a receita para criar cada arma lendária do jogo.

Mas tenha cuidado. Alguns itens usados ​​para forjar armas lendárias são deixados por monstros ao vencê-los, mas esses inimigos só podem ser encontrados uma vez. Portanto, se você já se engajou e escapou daquela luta específica, não há como recuperar o item que eles teriam deixado, a menos que você reverta para um salvamento antes da luta ou reinicie o jogo do zero.

Coração da Deusa de Illaoi

Uma arma lendária digna da própria Deusa Nagacáburos, a arma definitiva que a Sacerdotisa Kraken pode empunhar é obtida por meio de várias missões e quebra-cabeças no jogo. Os jogadores precisarão encontrar a “essência da serpente”, “um objeto preso no passado” e uma “relíquia que protege a vida” para forjar a lendária arma de Illaoi.

Chuva de Canivete de Yasuo

Uma lâmina contendo uma tempestade é uma arma perfeita para o Imperdoável que maneja o próprio ar.

A Chuva de Canivete, que também aparece no LoL, é a arma lendária de Yasuo no jogo Ruined King. Para obtê-la, os jogadores precisam encontrar três objetos relacionados ao vento. Alguns itens podem ser encontrados somente após desbloquear a Ilha da Ventormenta, essencial para a história de Yasuo no jogo.

Determinação de Ornn de Braum

Forjada no fogo do próprio semideus Freljordiano, a Vontade de Ornn é um escudo poderoso que apenas o mais puro de coração pode empunhar. A arma lendária de Braum lembra a história da região do campeão e traz algumas das armas de Freljord em Águas de Sentina. Esta arma lendária é mais fácil de obter em comparação com outras porque os jogadores podem encontrar dois dos itens necessários para forjá-la apenas seguindo a história principal. No entanto, se um jogador não pegar os itens ou evitar o inimigo que as deixa, o item será perdido. Os três itens necessários para forjar a lendária arma de Braum são o Imenso Cristal Carregado, uma Porta Vulcânica do Coração Sangrento e o Escudo Freljordiano de Braum, que foi perdido no mar no início da história.

Conselho da Rainha de Miss Fortune

Sarah Fortune tornou-se Rainha de Bilgewater após derrotar Gangplank, o homem que reinou sobre a Cidade do Porto sem lei e aquele que matou sua mãe, Abigale.

A mãe da Miss Fortune escondeu sua maior criação em Águas de Sentina, deixando sua filha com a tarefa de recuperar os esquemas para a arma lendária, as pistolas Conselho da Rainha. Para forjar esta arma lendária, são necessários Canos de Armas Vulcânicos, junto com “pólvora digna das criações de Abigale” e um gatilho personalizado.

Crepúsculo de Draktharr de Pyke

Alimentando-se de sombras para fortalecer seus ataques, a arma lendária de Pyke é outro item que aparece em Ruined King e no LoL. O Crepúsculo de Draktharr é a lâmina perfeita para o Estripador das Águas Sangrentas. Para criar esta lâmina mortal, os jogadores precisarão usar todas as habilidades furtivas de Pyke para recuperar o Punhal Serrilhado da Ordem das Sombras e uma “fonte inesgotável de Poder Sombrio das profundezas”. Eles também precisarão comprar o Martelo de Guerra de Caulfield.

Orbe do Oblívio de Ahri

A lendária arma de Ahri é uma orbe capaz de alimentar a alma do portador. A Orbe do Oblívio é produto de um artesão engenhoso, provavelmente alguém da tribo Vesani. Ela pode ser forjada reunindo o Emblema da Raposa Glacial, da Raposa Ígnea e da Raposa Noturna.

Aparato Mecânico de Captura

Por último, mas não menos importante, há mais uma “arma” lendária que pode ser empunhada por qualquer campeão jogável e pode ser tão mortal quanto as outras: a lendária vara de pescar. Esta arma não pode ser fabricada e só pode ser comprada no Mercado Negro de Águas de Sentina usando Moedas Negras. Equipe esta “arma” lendária com a isca lendária e você poderá pescar todos os tipos de peixes.