TL Broxah brinca com possível ida para a TSM

“TSM Broxah” até que soa bem.

O jogador da selva da Team Liquid brincou com uma possível ida para a TSM em sua stream da Twitch. A brincadeira de Broxah veio algumas horas depois de sair a notícia de que Doublelift estaria voltando à TSM.

“Por que tanta Morgana na stream?” perguntou Broxah. “Bom, ouvi falar que a TSM meio que gosta de transformar seus selva em suportes, então só estou me preparando.”

Apesar de ser evidente que Broxah estava brincando, sua entrada na TSM deixaria o elenco ainda mais estrelado. Bjergsen ainda é um dos melhores jogadores da rota do meio na LCS e a proeza mecânica de Doublelift é sem igual. O lendário atirador também tem sinergia com o suporte Biofrost, de seu tempo anterior na TSM.

Broxah começou devagar no LCS Spring Split 2020 depois de enfrentar problemas com o visto no início da temporada. Doublelift ficar na reserva por falta de motivação, além de vários outros problemas do time, culminou, na pior temporada da Liquid nos últimos dois anos.

O selva da Liquid tem jogado um pouco de Morgana nas ranqueadas, e venceu 50% dos 14 jogos até agora. A Caída é uma escolha peculiar para a selva, e costuma ser vista como suporte.

Mas o foco no W pode ajudar Morgana a obter os campos da selva mais rapidamente, permitindo que ela cresça. Acertar o Q em um gank também pode ser a sentença de morte de um inimigo.

Para ver um pouco mais de Morgana na selva, veja a stream de Broxah em seu canal na Twitch.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 22 de abril.