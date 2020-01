Temporada 2020 do LoL começa em 10 de janeiro

Novo ano, nova temporada de League of Legends. Depois de mais de um mês de mudanças experimentais, a pré-temporada do LoL está acabando e será substituída pela temporada 10 ainda esta semana.

A conta oficial do jogo no Twitter publicou novas imagens com o ícone da temporada e a data de início de 10 de janeiro. Uma das imagens, que pode ser uma prévia do vídeo novo da tempoarda, mostra a sombra de Urgot com correntes indo em direção à silhueta de uma vítima. “Em 5 dias, vamos destrui-los”, diz a imagem.

As ranqueadas reiniciam no começo da temporada, mas não começam do zero. As classificações dos jogadores serão calculadas com base em seu desempenho nas partidas de colocação e em seu desempenho na pré-temporada do LoL. Depois, uma série de partidas de colocação decide a classificação inicial do jogador na temporada 10.

Conforme as mudanças às ranqueadas no começo da temporada 9, os jogadores receberão uma classificação temporária depois de sua primeira partida ranqueada da temporada. Durante as partidas de colocação, vitórias concedem PdL, mas derrotas não diminuem a pontuação. Ao completar oito partidas de colocação, a classificação passa a ser visível.

A primeira atualização do ano será lançada dois dias antes do início da temporada 2020. Em 8 de janeiro, a atualização 10.1 chega aos servidores, introduzindo Sett, novo colosso do LoL. Há um grande número de novas skins com lançamento marcado para essa atualização, incluindo as Mecha Kingdom, que substituem as do Ano Novo Lunar deste ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 05 de janeiro.