Teleport recebe enfraquecimento no APT do League of Legends

O enfraquecimento, se vir a luz do dia na pré-temporada de 2022, pode ter um impacto duradouro no meta.

O teletransporte poderá ter um novo visual em 2022.

O feitiço de invocador, que se tornou quase onipresente na rota topo e meio nos últimos anos, pode estar recebendo um enfraquecimento substancial, restringindo-se a estruturas aliadas durante os primeiros 14 minutos do jogo.

“Depois de canalizar por quatro segundos, teleporta seu campeão para a estrutura–alvo aliada”, o feitiço diz no ambiente público de teste do League of Legends (APT). “Aprimora para Unleashed Teleport aos 14 minutos.”

“Unleashed Teleport” é a versão regular do Teleporte que os jogadores estão acostumados no Summoner’s Rift, que atualmente pode ser canalizado em estruturas, tropas, sentinelas, armadilhas e pedaços de Zac aliados.

Imagem via League of Legends

O enfraquecimento, se vir a luz do dia na pré-temporada de 2022, pode ter um impacto duradouro no meta. Isso evita que os campeões, do topo, em particular, punam a rota inferior no início do jogo, dando aos jogadores mais espaço para respirar. Também põe fim aos combates iniciais, desacelerando o ritmo geral do jogo. Por sua vez, o enfraquecimento pode acabar forçando os campeões do topo a acumular mais ouro nos primeiros 14 minutos, deixando pouco espaço para a criatividade.

No entanto, essa mudança é provisória e pode ser facilmente revertida antes que a próxima atualização chegue aos servidores ativos em duas semanas. A atualização 11.25 está agendada para 22 de dezembro.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 08 de dezembro.