Teemo e Zyra chegam a lista de campeões que se juntam à selva do League na Atualização 10.6

Parece que o campeão mais amado e odiado de League of Legends pode finalmente ter seu dia de selva.

Teemo, junto com Zyra, Brand, Morgana, Shen e Yorick, receberão fortalecimentos para torná-los viáveis ​​na selva, de acordo com o designer de gameplay Mark “Scruffy” Yetter. Isso está de acordo com o esforço contínuo da Riot de “[ampliar] a quantidade de campeões na selva” e incentivar os jogadores com baixo Elo a escolherem mais a posição.

A Riot começou a expandir a quantidade de campeões da selva na Atualização 10.4, na esperança de que colocar campeões populares no papel de caçador, como Darius e Garen, aumentasse a popularidade da posição. Esses fortalecimentos foram reforçados na Atualização 10.5 e parece que a 10.6 seguirá o exemplo. Mas Scruffy explicou que as adições na selva “desacelerarão” após a próxima atualização.

Embora Scruffy não tenha explicado exatamente quais serão as mudanças, o dano que os campeões causam nos campos da selva provavelmente aumentarão.

A selva é um papel complexo que muitas vezes afasta iniciantes e jogadores menos experientes por causa de todas as nuances sutis, como o momento certo para emboscar e controle de objetivo. Embora a popularidade da selva aumente um pouco em níveis mais altos, a grande maioria dos jogadores em todos os níveis e regiões ainda tendem a optar pela pelo meio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 06 de março.