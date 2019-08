Teamfight Tactics vai adicionar Origem Hextec e quatro campeões

Depois de Twisted Fate ser o primeiro campeão a se juntar aos 50 originais de Teamfight Tactics há algumas semanas, a Riot Games vai adicionar uma nova Origem e outros campeões em breve. Eles também confirmaram que Teamfight Tactics vai ser um dos modos permanentes do LoL.

A nova Origem é chamada Hextec, e ela traz uma forma de lidar com campeões com muitos itens. Quando dois Hextec estiverem na mesa, dois itens quaisquer do lado do inimigo são desabilitados no início do combate e isso dura até o final da luta. Quando quatro Hextec estão em jogo, porém, o número de itens vai a quatro, com o poder de mudar o jogo. Os quatro campeões de origem Hextec são todos de Piltover: Camille, Jayce, Vi e Jinx.

Camille parece ser uma das mais fortes do jogo logo de cara, já que sua habilidade prende e causa dano extra ao inimigo que estiver atacando no momento, além de direcionar os aliados próximos a atacar o mesmo inimigo. Esse é o primeiro exemplo de controle de IA interna dos campeões, que permite que jogadores mais atentos lidem com as ameaças antes que elas possam causar muito dano. Se for equipada com uma Lâmina Fantasma de Youmuu e uma Lança de Shojin, uma Camille forte pode pular até a linha de trás, impedir que campeões inimigos fortes entrem no alcance de ataque e redirecionar os campeões aliados a eles, removendo-os da luta. Camille também tem a sinergia de Mestre das Lâminas; considerando que ela terá custo 1, pode ser possível começar com o bônus de Mestre das Lâminas com ela, Shen e Fiora.

Outro campeão de baixo custo que abre a possibilidade de uma sinergia no começo do jogo é Jayce, Metamorfo Hextec de custo 2. Ao lado de Nidalee e Elise, ele ganha vida bônus para soltar sua habilidade. É uma combinação de sua habilidade de longo alcance com a que empurra os inimigos para trás, já que, com a mana cheia, ele empurra o alvo atual para trás e passar a atacar de longe, ganhando velocidade de ataque por um breve período. Isso permite que ele limpe a linha de frente, abrindo caminho para quem fica mais atrás, e o baixo custo significa que você pode consegui-lo na primeira rodada e já começar suas composições.

O tema de lidar com os campeões fortes que ficam atrás continua com Vi. Ela é uma Lutadora de custo 3 e sua habilidade, “Assault and Battery”, se comporta de forma parecida com a ultimate do LoL regular. Ela alveja o inimigo mais distante e voa até ele, jogando para o lado qualquer outro inimigo no caminho e jogando o alvo no ar. Vi consegue facilmente prioridade inicial na classe de Lutador, já que Rek’Sai parece um pouco fraca no momento. A sinergia completa ainda pode ser atingida, agora com mais utilidade. Com Warwick, Blitzcrank, Volibear e Vi como base, é possível simultaneamente lidar com a linha de frente e com os inimigos que ficam mais atrás, ainda mantendo um grande bônus de vida.

Jinx é a última campeã, e sua habilidade pode fazer dela a rival de Draven como melhor atiradora do modo. Com o nome “Anime-se!”, assim como sua passiva do LoL, a habilidade faz a velocidade de ataque dela aumentar depois de cada eliminação, e ela também pode usar Fishbones, o lança-mísseis, para causar dano em área nos ataques básicos. Com a sinergia Pistoleiro, ataques em área em um intervalo de poucos segundos podem explodir qualquer composição. A força dela é contida pelo custo 4, então a ameaça fica restrita a fases mais avançadas do jogo, mas, com alguns itens, ela pode causar problemas. A origem Hextec poderia dar prioridade nas lutas, com a capacidade de desabilitar itens inimigos e usar seus próprios itens. Pistoleiros agora são fortes no começo e no fim do jogo, e a estratégia de Pistoleiros e Mestres das Lâminas acaba de ficar bem mais assustadora.

Hextec é uma maneira fenomenal de lidar com inimigos que jogam tudo em um único campeão, e pode acabar anulando uma grande parte da estratégia inimiga. Por exemplo, os jogadores com a estratégia Demon Bear podem ter o item da sinergia de Demônio desabilitado, além de outros que mantinham o campeão vivo. Linhas de frente invulneráveis com Armadura de Espinhos e Armafura de Warmog podem desmoronar rapidamente, graças a alguns campeões que podem entrar facilmente em estratégias que já são fortes. É um jeito esperto de lidar com a aleatoriedade dos itens sem removê-la, o que quer dizer que os jogadores também podem se adaptar a isso com campeões baratos. Os novos campeões estarão no PBE em breve e podemos esperar que se tornem essenciais no meta de Teamfight Tactics.

Artigo publicado originalmente por Alex Leckie-Zaharic em inglês no Dot Esports no dia 31 de julho.