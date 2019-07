Teamfight Tactics: Notas e mudanças da atualização 9.14 no PBE

Teamfight Tactics recebeu sua maior atualização até o momento. A atualização 9.14 vai incluir o primeiro novo campeão do modo, Twisted Fate, além de balanceamento, ajustes nos itens, um modo ranqueado e uma repaginada na interface.

Confira as notas da futura atualização do TFT.

Novo campeão: Twisted Fate

Imagem via Riot Games

Twisted Fate é o 51º campeão do TFT. É um Pirata Feiticeiro de custo 2, e a habilidade é parecida com a do personagem em League of Legends. Sua habilidade escolhe aleatoriamente uma carta entre Vermelha, Amarela e Azul, cada uma com um efeito diferente. A carta vermelha causa dano adicional ao contato, a amarela atordoa e a azul recupera mana de Twisted Fate e de campeões aliados próximos.

Não vai ser o campeão mais forte do jogo, com certeza, mas suas sinergias vão abrir espaço para Feiticeiros e Piratas ficarem mais fortes. Ele depende muito do fator de aleatoriedade, mas, com alguns itens, deve ser uma adição de respeito ao seu time.

Balanceamento

O custo de Elise agora é 1.

Demônios agora causam 100%/200%/300% da quantidade de mana queimada como dano.

Coração Congelado agora reduz a velocidade de ataque em 25% (era 20%).

Pistola Laminar Hextec agora cura 33% do dano causado (era 25%).

Bônus do Monstro Vermelho e Morellonomicon agora causam 13% da vida máxima do alvo como dano ao longo de 5 segundos.

Furacão de Runaan agora invoca um espírito que copia seus ataques, causando 25% do dano.

Anjo Guardião agora revive uma unidade com 500 de vida e +1 nível (permitindo que as unidades ultrapassem as três estrelas).

Regeneração da Armadura de Warmog aumenta de 3% para 6% da vida máxima por segundo.

Velocidade de ataque de Convergência de Zeke aumenta de 10% para 15%.

Itens feitos com a Espátula agora dobram os atributos dos itens iniciais.

Ataque de Lâmina da Fúria de Guinsoo aumenta de 3% para 4% por acúmulo.

Convergência de Zeke e Medalhão dos Solari de Ferro agora só são aplicados a unidades na mesma fila, não mais a todas as unidades próximas.

Aleatoriedade dos itens

Para combater a aleatoriedade de itens em TFT, a Riot mudou o funcionamento da aparição de itens. Aleatoriedade ainda vai ser um fator, mas deve causar menos impacto negativo.

Toda rodada contra um monstro neutro, a partir da segunda, terá um monstro que tem garantia de item. O monstro será mais difícil de matar, porém, e terá alguns bônus, como resistência mágica.

Ranqueadas

Com o lançamento da atualização 9.14, chega a TFT o modo ranqueado. O sistema será parecido com o de Summoner’s Rift no LoL, mas terá algumas diferenças importantes. São elas:

Você ganha muito mais pontos quando termina uma partida de TFT em primeiro lugar, já que está basicamente vencendo de 7 outros jogadores. Você ganha alguns pontos terminando em quarto lugar ou menos, e perde alguns pontos se terminar em quinto ou mais, mas os números das posições intermediárias são pequenos na maioria dos jogos.

Não existe uma série para subir de nível em TFT. Assim que atingir 100 pontos, você sobe de nível e a sobra de pontos continua com você. Como não existe um só vencedor nem um só perdedor, não faz sentido ter uma série para subir de nível.

Por não haver uma série para subir de nível, há menos proteção e é mais fácil cair. Você só pode cair se perder quando estiver com 0 pontos.

Sua classificação vai parecer andar um pouco mais rapidamente no TFT. Remover a série para subir de nível e reduzir a proteção a demoção significa que sua classificação pode mudar mais rapidamente, e você vai ganhar (e perder) mais pontos por jogo quando as coisas vão muito bem (ou muito mal).

As restrições de grupos predefinidos são um pouco diferentes no TFT. Você pode entrar na fila com até cinco amigos no grupo se todos forem Ouro ou menos. Se alguém for Platina ou mais, pode haver no máximo três.

Imagem via Riot Games

Mudanças na interface

Um medidor de dano por segundo é a última funcionalidade a ser adicionada ao TFT. Em toda rodada, os jogadores passarão a ver uma barra lateral com detalhes do dano causado por todas as unidades, incluindo as do oponente. A mudança deve ajudar os jogadores a entenderem melhor as forças e fraquezas de cada campeão, para facilitar na hora de montar a composição.

No começo, os jogadores foram forçados a procurar guias de itens para saber as combinações entre eles. Para combater isso, agora a Riot permite que um item possa ser segurado sobre o outro para ver as combinações.

A atualização 9.14 de TFT será lançada em 17 de julho.

Artigo publicado originalmente por Jerome Heath em inglês no Dot Esports no dia 11 de julho.