Team Liquid mantém vivos seus sonhos nos playoffs com uma vitória crucial contra a Golden Guardians

Os fãs da Team Liquid podem finalmente respirar. A equipe de League of Legends manteve intactas as esperanças nos playoffs com uma grande vitória contra a Golden Guardians hoje, durante a semana oito da LCS Spring Split de 2020.

Após a derrota da Liquid para a Evil Geniuses ontem, os quatro campeões da LCS não poderiam se dar ao luxo de perder mais jogos se quisessem se classificar para a pós-temporada da primavera de 2020. Se eles caíssem, seriam os primeiros campeões recentes na história da LCS a perder a pós-temporada.

Mesmo que a Liquid tenha conseguido derrotar a Golden Guardians hoje, eles ainda têm grandes jogos contra dois dos melhores times da liga: FlyQuest e Cloud9. Embora tenham vencido sua primeira partida contra a FlyQuest no início desta temporada, a Liquid ainda precisa se preocupar com o quanto eles melhoraram de lá até aqui. A Cloud9, por outro lado, será o confronto mais difícil até o momento e provavelmente um dos mais importantes.

Neste jogo contra a Golden Guardians, a Liquid ainda não parecia tão agressiva ou decisiva como vimos nas temporadas anteriores. Demoraram quase 42 minutos para derrotar seus oponentes. Eles terão que continuar melhorando suas jogadas macro se quiserem derrotar duas das melhores equipes da liga.

A confiança é fundamental para qualquer equipe da LCS e para os fãs da Liquid, essa vitória pode levar os campeões da LCS a se manterem uma mentalidade vencedora antes da última semana da temporada. A equipe não tem sido a mais consistente com suas atuações, mas terá que usar o momento mínimo que conquistou da Golden Guardians para entrar na pós-temporada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 22 de março.