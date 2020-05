Tarzan e Wadid se despedem da Griffin

Apenas quatro jogadores continuam no time.

A Griffin, ex-LCK, anunciou que mais dois jogadores saíram do time: Tarzan e Wadid.

Depois de um Spring Split em que a Griffin terminou em último, a equipe passou para o último torneio de promoção para a LCK, onde competiu por uma vaga no Summer Split. Mas eles perderam na última rodada para a Sandbox Gaming, foram relegados da LCK e passaram das quartas-de-final do Mundial a rebaixados em apenas um split.

📍Griffin official announcement



안녕하세요. 팀 그리핀입니다. 그리핀은 오늘부로 타잔(이승용), 와디드(김배인) 선수와 상호 합의하에 계약을 종료하였습니다. 항상 팀원들과 함께 최선을 다해준 두 선수에게 진심으로 감사드립니다. 앞으로도 두 선수를 향한 많은 응원 부탁드립니다. 감사합니다. pic.twitter.com/yvwh6mf67T — Team Griffin LoL (@TeamGriffinLoL) May 21, 2020

Depois do rebaixamento, a Griffin anunciou que estava encerrando os contratos de seus jogadores e funcionários. Desde então, a organização vem, aos poucos, liberando os jogadores de seus contratos para que possam ir atrás de oportunidades mais promissoras. Nesta semana, a Hanwha Life Esports assinou com Viper, que era da rota inferior da Griffin.

Tarzan e Wadid eram dois dos maiores nomes do elenco. Tarzan esteve com a Griffin por diversas temporadas e a levou à campanha impressionante do Mundial de 2019. Sua carreira, porém, não foi fácil. Ele sofreu abusos e maus-tratos de um antigo técnico e, recentemente, teve dificuldades na partida que fez a Griffin ser rebaixada da LCK.

No meio do caos, no entanto, Tarzan conseguiu manter sua ótima reputação enquanto caçador e deve encontrar um novo lar em breve.

A moral de Wadid é que parece estar bem mais em baixa agora. Ele só participou do último mês da Griffin na LCK e, ao longo dos últimos anos, jogou em três times de três regiões diferentes. Ele teve também uma curta carreira como comentarista na Coreia, então pode ser uma opção para ele.

Agora, a Griffin só tem quatro jogadores ativos no elenco: Hoya, Sword, Irove e Naehyun.

Artigo publicado originalmente em inglês por Samuel O’Dwyer no Dot Esports no dia 21 de maio.