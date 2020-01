Tales of Runeterra, nova série de vídeos da Riot, vai expandir a história de League of Legends

A Riot Games está dobrando seus horizontes no cenário de League of Legends, criando uma nova série de vídeos que dará aos fãs uma boa olhada nas várias histórias encontradas no mundo de Runeterra.

“Tales of Runeterra” é uma futura coleção de vídeos curtos que levarão os espectadores a vários lugares do universo de League of Legends, apresentando campeões populares e outros personagens de jogos como Legends of Runeterra. Esses vídeos serão lançados ainda este ano, com um deles confirmado em focar em Ionia, Akali e a Ordem Kinkou.

Universe in 2020 | Dev Video – League of Legends Join Ghostcrawler as he previews upcoming ways to explore Runeterra.

Na prévia, Shen e Akali são vistos conversando um com o outro, enquanto o primeiro pergunta à Assassina Renegada sobre os efeitos de um forasteiro que está destruindo o equilíbrio da terra. Em seguida, são mostradas cenas de Akali lutando contra um golem de pedra ao lado de Shen.

O vice-presidente de propriedade intelectual e entretenimento da Riot, Greg “Ghostcrawler” Street, explicou que os desenvolvedores queriam usar o lançamento de Sett para explorar a região de Ionia. Dos quadrinhos Zed às séries “Contos de Runeterra”, é melhor os fãs de League se prepararem para mergulhar fundo neste mundo belo e mágico.

Há muitos outros anúncios a caminho nesta semana, com várias revelações de cenário, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, skins e futuros campeões, é um momento emocionante para ser jogador de League.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 11 de janeiro.