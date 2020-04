Syndra Abelha Rainha leva comunidade de League a loucura.

Syndra ganhou ótimas skins desde o seu lançamento em 2012, mas nenhuma delas tem a mesma picada que esse conceito de skin Syndra Abelha Rainha.

O talentoso artista freelancer Thorsten Erdt reimaginou a Soberana Sombria como a matriarca de uma colméia, controlando suas abelhas leais para atacar quem quer que estivesse no seu caminho. Muitos fãs de League of Legends já elogiaram Erdt por seu trabalho, dizendo que a skin seria perfeita para o campeão e poderia ser um ótimo cosmético de 1.350 RP.

Imagem via Thorsten Erdt

A skin dá a Syndra um novo penteado loiro para combinar com as cores de sua roupa e pele, amarelo e preto. Ela também ostenta asas, antenas e uma pequena coroa muito fofa. Seus orbes foram transformados em pequenas abelhas redondinhas que ela pode jogar e convocar para danificar seus inimigos. Como seus orbes pairavam ao seu redor, seria ótimo que suas “abelhas” estivessem zumbindo ao seu redor também.

Entretanto, algumas pessoas tinham ressalvas sobre a skin. Um fã disse que estava sentindo falta dos olhos brilhantes e que a coroa era muito pequena. Mas isso poderia ser facilmente alterado e retificado, fazendo seus olhos brilharem em amarelo dourado e ajustando o tamanho da coroa para um pouco maior.

Imagem via Thorsten Erdt

Erdt criou a ideia para esta skin em 2017 para um concurso da Riot Games. Mas seu design anterior era um pouco diferente. Syndra tinha todo o seu tronco protegido por uma armadura e suas antenas eram enormes e proeminentes. Ela tinha uma aparência mais cruel e pronta para a batalha em sua iteração anterior, enquanto a nova versão é muito mais fofa.

As duas variantes da skin provavelmente seriam extremamente populares entre os usuários da rota meio, uma vez que é uma reformulação drástica da skin com muito potencial para ter efeitos sonoros e visuais divertidos. Também se encaixaria perfeitamente com as skin Abelheemo e Singed Apicultor. Poderia até se deparar com um novo universo de skins com tema de insetos no processo, cheio de skins de Caçadores de Insetos em outros campeões.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 09 de abril.