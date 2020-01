Swim mostra por que Rhasa é a carta mais forte em Legends of Runeterra no momento

A Riot Games lançou a versão beta aberta de seu novo jogo de cartas digital, Legends of Runeterra, e o streamer Sean “swimstrim” Huguenard ficou feliz em exibir uma das mais poderosas cartas do jogo.

Swim está se preparando para o lançamento do LoR em beta aberto há semanas, criando baralhos de primeira linha e analisando as melhores e piores cartas nas seis primeiras regiões lançadas. E durante o lançamento antecipado da versão beta aberta, Swim explicou por que Rhasa the Sunderer, é uma das cartas mais fortes do LoR.

O video começa com Swim atacando seu oponente com um Icevale Archer, que naturalmente, é bloqueado pelo Tryndamere do oponente. À medida que os eventos do ataque se desenrolam, Swim zomba gentilmente de seu oponente, descrevendo a linha de jogo que ele provavelmente seguirá – e ele acerta.

Tryndamere é um campeão de LoR que sobe de nível quando morre, tornando-se ainda mais poderoso. Como o oponente tinha uma abundância de mana disponível, havia uma alta probabilidade de que ele jogasse outra criatura grande no campo de batalha (Garen), na esperança de encerrar a partida.

Mas Swim estava pronto com Rhasa the Sunderer, uma 7/5 com a habilidade Night Harvest, que é acionada quando a carta é jogada. “Kill the two weakest enemies if an ally died this round” (Mate os dois inimigos mais fracos se um aliado morreu nessa rodada), diz a carta. Como o oponente tinha apenas duas cartas em jogo, ambas morreram.

Qualquer um já pode jogar o beta aberto do Legends of Runeterra. Apenas certifique-se de salvar os curingas épicos para desbloquear Rhasa the Sunderer.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 24 de janeiro.