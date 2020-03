Svenskeren teria ficado na Cloud9 para jogar com Doublelift, Chovy, Deft e outros 7

IWillDominate revelou a lista hoje no podcast The Crackdown.

IWillDominate, ex-jogador profissional de League of Legends, revelou os 10 jogadores pelos quais Svenskeren, selva da Evil Geniuses, disse que ficaria na Cloud9. Ele compartilhou a lista no podcast The Crackdown.

A lista trazia alguns nomes familiares da América do Norte e alguns astros da Coreia. Sven não incluiu nenhum jogador europeu no seu top 10. Confira todos os jogadores que estariam na lista de Sven:

Captura de tela via IWillDominate

Alguns dos nomes são gigantes, como Chovy, da DragonX. Com 19 anos, ele fez seu nome ao destruir a LCK em seus dois primeiros anos como profissional, tornando-se um dos melhores jogadores da rota do meio do mundo. Ao encerrar seu contato com a Griffin, ele era um dos maiores jogadores que não estavam em times.

Outro nome surpreendente em uma lista cheia de estrelas coreanas é Doublelift, atirador da Team Liquid. Svenskeren e Doublelift passaram muito tempo juntos na TSM em 2016 e 2017. É óbvio que ele gostou de jogar com Doublelift nesse tempo.

Outro detalhe que chama atenção na lista de Svenskeren é a quantidade surpreendente de jogadores da rota superior, que inclui Nuguri, Impact e Ssumday. Licorice, atualmente na rota superior da C9, tem sido um dos mais consistentes da liga e um pilar do time desde sua entrada, em 2016.

Impact e Ssumday tiveram um 2019 incrível, então faz sentido do ponto de vista do talento que Sven ficaria feliz na C9 se a organização os contratasse. Mas não tem como negar que Licorice também tem sido um dos melhores jogadores da rota superior da LCS.

No fim das contas, a C9 não conseguiu nenhum dos profissionais que Svenskeren queria. Isso, junto com o desejo de Sven de ser o principal jogador da selva em um time, acabou levando a sua saída junto a Zeyzal e Kumo. Agora, o trio procura escrever sua própria história com a Evil Geniuses enquanto a C9 tenta vencer seu primeiro campeonato da LCS desde 2014.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 25 de março.